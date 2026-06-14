Milei acelera su agenda internacional con escalas en España, Mercosur y Estados Unidos

Javier Milei iniciará una gira internacional que incluirá España, Paraguay y Estados Unidos.

El Presidente viajará a Madrid para participar de conferencias y encuentros con empresarios.

La visita a España coincidirá con una sesión clave en Diputados vinculada a Manuel Adorni.

El 30 de junio asistirá a la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción.

La gira continuará en Estados Unidos durante los festejos por la independencia de ese país.

El Gobierno busca consolidar vínculos políticos internacionales y atraer inversiones para la Argentina.

El presidente Javier Milei se prepara para encarar una intensa agenda internacional que concentrará buena parte de la actividad política y diplomática del Gobierno durante las próximas semanas. Con viajes previstos a España, Paraguay y Estados Unidos en un período inferior a quince días, la estrategia oficial apunta a consolidar vínculos políticos, fortalecer relaciones económicas y profundizar el posicionamiento internacional que la administración libertaria busca construir desde el inicio de su gestión.

La primera escala será Madrid, donde el mandatario llegará el 24 de junio para desarrollar una agenda que se extenderá hasta el 27 de ese mes. Allí participará de una conferencia y de encuentros con empresarios organizados en el ámbito de la Universidad CEU San Pablo, una institución académica privada de orientación católica. Además, se prevé que la casa de estudios le otorgue una distinción especial durante su visita.

El viaje marcará la sexta visita de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, ratificando la relevancia que ese destino ha adquirido dentro de su política exterior. Durante sus anteriores recorridas por territorio español mantuvo reuniones con referentes políticos afines ideológicamente, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no registró encuentros oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

La visita a Madrid coincidirá con un momento políticamente sensible en la Argentina. Ese mismo día está prevista una sesión en la Cámara de Diputados en la que sectores opositores impulsarán una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La simultaneidad de ambos acontecimientos vuelve a poner de relieve la compleja coyuntura política que atraviesa el oficialismo, mientras el Presidente mantiene una agenda internacional de alta exposición.

Una vez concluida la actividad en España, Milei deberá concentrarse en otro compromiso de relevancia regional. El 30 de junio participará en Asunción de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur, encuentro que adquiere especial importancia por producirse después de la entrada en vigencia provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

La reunión servirá además para formalizar el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur. El mandatario paraguayo, Santiago Peña, cederá la conducción del bloque a su par uruguayo, Yamandú Orsi. Aunque aún no está confirmado el listado definitivo de asistentes, la presencia del presidente argentino ya fue ratificada por fuentes oficiales.

Tras la escala paraguaya, la agenda internacional continuará en Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio, fecha en la que ese país celebra un nuevo aniversario de su independencia. La visita estará enmarcada en los actos impulsados por la administración de Donald Trump para destacar los 250 años de la Declaración de Independencia de 1776, una conmemoración que la Casa Blanca busca convertir en un acontecimiento político de alcance nacional.

Desde el entorno presidencial sostienen que la gira norteamericana tendrá un fuerte contenido político y económico. El objetivo principal será consolidar el alineamiento estratégico con la administración republicana y profundizar la búsqueda de inversiones para distintos sectores de la economía argentina.

La visita también ratificará la estrecha relación que el Gobierno argentino mantiene con Washington. Durante los últimos meses, ambos países fortalecieron los contactos en materia política, económica, de inteligencia y defensa. Entre los hechos más destacados figuran la participación de Milei en ejercicios navales conjuntos frente a las costas argentinas, las reuniones de funcionarios de inteligencia con autoridades estadounidenses y diversos encuentros diplomáticos realizados en Buenos Aires.

La actividad internacional continuará durante el segundo semestre. El Gobierno ya trabaja en la participación presidencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre, mientras también avanza en la preparación de la próxima cumbre del G20, uno de los principales foros políticos y económicos del mundo.

Con esta serie de viajes, Milei profundiza una de las características más visibles de su gestión: una intensa presencia internacional orientada a reforzar alianzas políticas, atraer inversiones y posicionar a la Argentina dentro de los principales debates geopolíticos y económicos de la actualidad.