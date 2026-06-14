Santa Fe avanza en una ley para fortalecer los cuidados paliativos y la atención integral de pacientes

La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a la normativa nacional sobre cuidados paliativos, una iniciativa orientada a garantizar una atención integral para personas que atraviesan enfermedades graves o avanzadas y brindar acompañamiento a sus familias.

La propuesta, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, busca incorporar al sistema provincial los lineamientos establecidos por la Ley Nacional 27.678, que promueve el acceso a prestaciones de cuidados paliativos tanto en el ámbito público como en el privado y en el sistema de seguridad social.

El proyecto fue aprobado sin objeciones durante la sesión y retomó una discusión que ya había sido abordada en años anteriores. Durante el tratamiento, el senador Leonardo Diana fue el único legislador que tomó la palabra para destacar la importancia de la iniciativa y remarcar la necesidad de fortalecer este tipo de asistencia médica en toda la provincia.

Entre los principales objetivos de la propuesta se encuentra la formación de más profesionales especializados en cuidados paliativos. Para ello, se plantea impulsar programas de capacitación, residencias médicas y espacios de formación académica que permitan ampliar la cantidad de especialistas en esta área de la salud.

La normativa nacional a la que busca adherir Santa Fe establece un abordaje interdisciplinario centrado en el paciente y su entorno familiar, contemplando aspectos físicos, emocionales, psicológicos y sociales. Además, promueve el acceso a tratamientos y terapias respaldadas por evidencia científica para aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades que limitan su expectativa de vida.

Otro de los puntos destacados es el impulso a la formación de grado y posgrado en medicina paliativa, así como el desarrollo de investigaciones vinculadas a esta especialidad.

Los cuidados paliativos comprenden una serie de intervenciones destinadas a prevenir y aliviar el sufrimiento asociado a enfermedades complejas. Entre ellas se incluyen el control del dolor, la atención de síntomas físicos, el acompañamiento psicológico, el apoyo espiritual y la contención social tanto para los pacientes como para sus seres queridos.

La finalidad de este enfoque es mejorar la calidad de vida durante las etapas más difíciles de una enfermedad, favoreciendo además la comunicación entre los equipos de salud, los pacientes y sus familias para definir los objetivos y necesidades de la atención médica.