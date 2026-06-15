La desgarradora despedida de Juli Savioli a su expareja Gaspi

Juli Savioli compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que se conociera la noticia de la muerte de su expareja, el youtuber argentino Gaspi, quien habría sido una de las víctimas fatales del choque entre helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

A través de una historia publicada en Instagram durante la noche del domingo, la influencer expresó el profundo dolor que atraviesa mientras intenta asimilar lo sucedido.

“No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real”, escribió junto a una imagen desde su habitación.

En el mismo mensaje, describió las sensaciones que experimenta tras recibir la noticia: “Tengo dolor, presión y vacío en el pecho”. Además, le dedicó unas sentidas palabras al creador de contenido: “Solo sé que te guardo en mi corazón (...) Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés”.

Una promesa en medio del dolor

La influencer también dejó una reflexión cargada de emoción y agradecimiento por los momentos compartidos.

“Te transformaré en mi motor”, expresó. Y cerró su mensaje con una frase que conmovió a sus seguidores: “Te agradezco de por vida”.

Su reacción antes de la confirmación

Horas antes de que distintos medios informaran que Gaspi figuraba entre las víctimas del accidente, Juli Savioli había compartido su angustia ante los rumores que comenzaban a circular en redes sociales.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Está confirmado?”, escribió junto a una fotografía en la que aparecía llorando.

La historia de amor entre Juli Savioli y Gaspi

La relación entre ambos influencers se hizo pública en 2022, cuando Gaspi le propuso ser su novia durante uno de sus shows, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A partir de entonces, compartieron gran parte de su vínculo con sus seguidores y se mostraron juntos en numerosas publicaciones. Sin embargo, la pareja decidió poner fin a la relación en abril de 2023.

A pesar de la separación, el mensaje difundido por Juli Savioli refleja el profundo cariño que conservaba por quien fue una de las personas más importantes de su vida.