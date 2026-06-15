El último posteo de Lucas Vignale antes del trágico accidente de helicópteros en Brasil

Lucas Vignale, director y productor audiovisual argentino, realizó una publicación en sus redes sociales pocas horas antes del accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, tragedia en la que habría perdido la vida junto al youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”.

En su última historia de Instagram, Vignale compartió una imagen tomada en el Cristo Redentor, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad brasileña. La fotografía mostraba el monumento rodeado por una densa niebla y fue acompañada únicamente por el hashtag “#dios”, una publicación que, tras conocerse la noticia, adquirió una fuerte carga emotiva entre sus seguidores.

Una carrera marcada por el cine y la producción audiovisual

En los últimos años, Vignale logró consolidarse como una de las jóvenes promesas de la industria audiovisual argentina, destacándose tanto en proyectos vinculados a la música como en el cine independiente.

En 2024 inició una sociedad creativa con el actor argentino Lorenzo Ferro, con quien escribió y dirigió el cortometraje La Pasión. El trabajo fue bien recibido dentro del circuito audiovisual y marcó el inicio de una colaboración que continuó creciendo en los años siguientes.

Tiempo después, ambos presentaron El tren fluvial, una película que tuvo su estreno en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín y formó parte de la sección Perspectives, dedicada a nuevas voces del cine contemporáneo.

Un talento con proyección internacional

La película retrata las expectativas, sueños y desilusiones de un niño argentino y fue una de las producciones que mayor reconocimiento internacional le otorgó a Vignale.

La buena recepción obtenida en Alemania fortaleció su perfil dentro de la industria y lo posicionó como una de las figuras emergentes con mayor proyección del cine nacional.

Antes de viajar a Brasil, el realizador había logrado destacarse en dos mundos que rara vez convergen: la producción audiovisual ligada a la industria musical y el desarrollo de proyectos cinematográficos de autor, construyendo una carrera que comenzaba a ganar visibilidad tanto en Argentina como en el exterior.