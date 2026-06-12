Escándalo en la previa del Mundial: la expareja de Palacios apuntó contra la mujer de un jugador de la Selección

Mientras el documental Muchachas sigue generando repercusiones y alimentando el interés por las historias detrás de la Selección argentina, una inesperada revelación volvió a poner el foco sobre la intimidad del plantel campeón del mundo. Yésica Frías, expareja de Exequiel Palacios, contó detalles inéditos de la convivencia entre las parejas de los futbolistas durante el Mundial de Qatar 2022 y dejó al descubierto una situación que habría provocado malestar dentro del grupo.

La mediática fue invitada al programa Puro Show (eltrece), donde recordó cómo se organizaron las mujeres que acompañaron a los jugadores durante la histórica conquista de la Copa del Mundo. Según relató, durante la estadía en Qatar se creó un grupo de WhatsApp integrado por gran parte de las parejas de los futbolistas con el objetivo de mantenerse en contacto, organizar actividades y acompañarse durante la competencia.

“En Qatar hicimos un grupo de mujeres. Se armó y muchas se fueron sumando. Estábamos la gran mayoría. Antonela, por ejemplo, no estaba”, explicó Frías en referencia a la esposa de Lionel Messi.

El grupo de las parejas durante el Mundial

La ex de Palacios detalló que el chat funcionaba como un espacio de contención y organización. Allí coordinaban encuentros, salidas a cenar y distintas actividades durante los días de competencia.

“Nos poníamos de acuerdo para juntarnos, para salir a cenar y para mostrar el apoyo que había entre nosotras”, recordó.

Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota sobre la convivencia en Qatar terminó derivando en una revelación mucho más delicada. Frías aseguró que durante aquella época recibió una advertencia por parte de Palacios respecto a una de las integrantes del grupo.

La advertencia de Palacios y una historia que todos conocían

Durante la entrevista, la influencer recordó una conversación que mantuvo con el mediocampista mientras se desarrollaba la Copa del Mundo.

“Él me hizo una bajada de línea respecto a las mujeres. Me dijo: ‘A mí esto no me gusta’. Después, con el tiempo, entendí el motivo”, relató.

Ante las preguntas de los conductores, Frías decidió profundizar en el tema y explicó cuál era la razón detrás de la postura de su entonces pareja.

“Una de las mujeres había estado con otro jugador de fútbol estando con su marido, y todos lo sabíamos. Entonces para mi expareja estaba mal visto que yo me junte o comparta con ella”, aseguró.

La declaración sorprendió tanto a los panelistas como a los seguidores del programa, ya que hasta ahora nunca se había hablado públicamente de una situación de ese tipo vinculada al entorno de la Selección argentina.

El dato que encendió las especulaciones

Aunque evitó mencionar nombres y aclaró que no tenía intención de exponer a las personas involucradas, Frías dejó una pista que rápidamente disparó todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Según explicó, el futbolista relacionado con aquella historia no integra la lista de convocados para el Mundial que comenzó recientemente. Ese detalle redujo considerablemente el universo de posibles protagonistas y provocó una ola de comentarios entre los usuarios.

Con ese dato, los nombres que quedaron bajo la lupa son los de Franco Armani, Juan Foyth, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Ángel Di María, Alejandro “Papu” Gómez, Guido Rodríguez, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Un nuevo capítulo de las historias detrás de la Selección

Las declaraciones de Yésica Frías vuelven a demostrar el enorme interés que genera todo lo relacionado con la intimidad del grupo que llevó a Argentina a conquistar la tercera estrella. A más de tres años de la histórica consagración en Qatar, continúan apareciendo testimonios y relatos que muestran aspectos desconocidos de la convivencia entre jugadores, familiares y parejas durante uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino.

Por ahora, la identidad de los protagonistas sigue siendo un misterio. Sin embargo, las palabras de la expareja de Exequiel Palacios reabrieron el debate sobre las relaciones personales que convivieron con la presión deportiva en el camino hacia el título mundial.