El Gobierno avanzó con una profunda desregulación del mercado de capitales para impulsar la inversión y el financiamiento

La CNV implementó una profunda reforma que elimina la autorización previa para gran parte de las emisiones financieras

Las pequeñas y medianas empresas podrán acceder con mayor facilidad al financiamiento mediante instrumentos del mercado de capitales

Los fondos comunes de inversión abiertos podrán lanzarse sin aprobación previa del organismo regulador

La reforma amplía las posibilidades de inversión para los ahorristas y los inversores calificados

El Estado reduce su intervención previa y traslada mayores responsabilidades al sector privado

El Gobierno apuesta a que la desregulación impulse la inversión productiva y fortalezca el mercado de capitales argentino

La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha una de las reformas más ambiciosas de los últimos años en materia de mercado de capitales. A través de un conjunto de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo implementó un nuevo esquema regulatorio que reduce significativamente la intervención estatal en la emisión de instrumentos financieros y otorga mayor protagonismo al sector privado.

La iniciativa, denominada “Régimen de Autorización Automática para Mediano Impacto Ampliado”, forma parte de la estrategia de desregulación impulsada por el Gobierno nacional y busca facilitar el acceso al financiamiento para empresas, ampliar las alternativas de inversión para los ahorristas y dinamizar el mercado financiero local.

La reforma fue presentada por las autoridades como una transformación estructural destinada a simplificar procedimientos que hasta ahora requerían la aprobación previa de la CNV. Según el nuevo esquema, la mayoría de las emisiones de deuda por montos inferiores a aproximadamente 130 o 140 millones de dólares podrán realizarse sin autorización previa del organismo de control.

De esta manera, la CNV pasará a desempeñar un rol principalmente vinculado a la recepción y registro de la documentación presentada por los emisores, mientras que la evaluación previa dejará de ser un requisito para un amplio universo de operaciones.

Entre los principales beneficiarios del nuevo régimen aparecen las pequeñas y medianas empresas, que contarán con mayores facilidades para acceder al financiamiento mediante la emisión de obligaciones negociables y otros instrumentos de mercado. El objetivo oficial es que las compañías puedan obtener recursos de manera más rápida y con menores costos administrativos, reduciendo la dependencia del crédito bancario tradicional.

La medida también alcanza a productores agropecuarios, desarrolladores inmobiliarios y empresas de distintos sectores productivos que buscan alternativas para financiar proyectos de expansión o inversión.

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con los fondos comunes de inversión abiertos. A partir de la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio, estos vehículos podrán lanzarse al mercado sin necesidad de autorización previa, independientemente de su tamaño o del público al que estén dirigidos.

Asimismo, la desregulación se extiende a fondos comunes de inversión cerrados, acciones, obligaciones negociables y fondos fiduciarios dentro de determinados límites establecidos por la normativa. Para todas estas operaciones, la autorización será automática siempre que los montos no superen el equivalente a 100 millones de UVAs.

La reforma también introduce modificaciones para las emisiones dirigidas a inversores calificados. En estos casos, incluso cuando los montos superen los límites establecidos para la autorización automática, ya no será necesaria la aprobación previa de la CNV. Además, se redujo el umbral patrimonial exigido para ser considerado inversor calificado, ampliando el universo de participantes habilitados para acceder a este tipo de instrumentos.

Desde el Gobierno sostienen que la medida implica un cambio profundo en la filosofía regulatoria vigente hasta ahora. La nueva lógica se basa en otorgar mayor libertad a los actores privados, trasladando al mercado una parte importante de las decisiones que anteriormente dependían de la supervisión estatal previa.

Los funcionarios involucrados en el diseño de la reforma señalaron que el nuevo esquema toma como referencia experiencias aplicadas en distintos mercados internacionales, donde los emisores cuentan con mayores márgenes de autonomía y la supervisión se concentra principalmente en controles posteriores y mecanismos de transparencia.

La implementación del régimen fue el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre la CNV, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según las autoridades, el objetivo final es construir un mercado de capitales más dinámico, competitivo y accesible para empresas e inversores.

La expectativa oficial es que la flexibilización normativa contribuya a movilizar el ahorro local hacia proyectos productivos, genere nuevas alternativas de financiamiento y fortalezca la participación de los ciudadanos en instrumentos vinculados al desarrollo económico nacional.

Con la entrada en vigencia de las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26, el mercado comenzó su proceso de adaptación a un esquema que modifica de manera sustancial las reglas de funcionamiento vigentes hasta ahora y que podría redefinir el papel del mercado de capitales en la economía argentina durante los próximos años.