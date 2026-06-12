La reforma judicial abre el debate: Diputados convocó a la Corte Suprema santafesina para analizar cambios en el sistema penal

La discusión sobre una profunda reforma del sistema judicial penal de Santa Fe sumó un nuevo capítulo luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolviera convocar a los integrantes de la Corte Suprema provincial para participar del análisis legislativo del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa busca modificar la Ley N.º 13.018 y diversos artículos del Código Procesal Penal con el objetivo de introducir cambios en la organización y funcionamiento de la Justicia penal santafesina.

Entre los principales puntos del proyecto figura la creación de Colegios de Jueces Penales tanto en primera instancia como en la etapa de revisión. La propuesta contempla que estos órganos estén integrados por la totalidad de los magistrados con competencia penal, independientemente de la jurisdicción territorial en la que desempeñen sus funciones.

Otro de los ejes centrales apunta a establecer mecanismos de asignación de causas basados en criterios objetivos, previamente definidos y de acceso público. Según el texto impulsado por el Ejecutivo, estas reglas serían fijadas por la Corte Suprema y aplicadas a través de la Oficina de Gestión Judicial.

La reforma también prevé fortalecer el papel de dicha oficina como organismo especializado en la administración y coordinación de los procesos judiciales, otorgándole mayores responsabilidades en la organización del trabajo dentro del sistema penal.

Además, se propone la creación de un área específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión destinada a intervenir en cuestiones vinculadas con la política penitenciaria y la ejecución de las penas.

En el marco del tratamiento legislativo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, promovió una invitación formal al presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, para que el máximo tribunal pueda exponer su posición respecto de la iniciativa. La convocatoria también contempla la posibilidad de incorporar a representantes de los Colegios de Jueces Penales si se considera necesario durante el debate.

La participación de estos actores cobra especial relevancia debido a que los presidentes de los cinco Colegios de Jueces Penales existentes ya manifestaron públicamente reparos y cuestionamientos sobre algunos aspectos del proyecto oficial.

Con posiciones diversas en torno a la propuesta, el debate legislativo promete convertirse en uno de los temas institucionales más importantes de las próximas semanas. La presencia de los integrantes de la Corte y de representantes de la magistratura podría aportar elementos clave para definir el alcance de una reforma que busca modificar aspectos centrales del funcionamiento de la Justicia penal santafesina.