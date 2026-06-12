ARCA reglamentó el nuevo blanqueo laboral con amplias facilidades para regularizar empleados

ARCA reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado mediante la Resolución General 5862/2026

Las micro y pequeñas empresas podrán acceder a una condonación de hasta el 90% de determinadas deudas previsionales

Los empleadores tendrán plazo hasta el 28 de noviembre de 2026 para regularizar trabajadores

El saldo de deuda no condonado podrá financiarse en hasta 72 cuotas según el tamaño de la empresa

El régimen alcanza tanto a trabajadores no registrados como a registraciones deficientes

La formalización permitirá mejorar la cobertura previsional y social de los empleados incorporados al sistema formal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, una herramienta destinada a incentivar la formalización laboral mediante importantes beneficios para los empleadores que regularicen trabajadores no registrados o con registraciones deficientes.

La medida fue establecida a través de la Resolución General 5862/2026 y contempla un esquema de condonación parcial de deudas previsionales, además de amplias facilidades de pago para aquellos empleadores que decidan adherirse al programa antes de la fecha límite establecida.

El objetivo central de la iniciativa es promover la incorporación de trabajadores al sistema formal y reducir los niveles de empleo informal mediante incentivos económicos que permitan a las empresas regularizar situaciones laborales pendientes sin afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas durante años.

Uno de los principales atractivos del régimen radica en la condonación de una parte significativa de las deudas originadas por la falta de pago de aportes y contribuciones destinados a distintos subsistemas de la seguridad social. Entre ellos se encuentran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las obras sociales, el Fondo Nacional de Empleo, las asignaciones familiares y otros componentes del sistema previsional.

Los porcentajes de condonación varían según el tamaño de la empresa. Las micro y pequeñas empresas, así como las entidades sin fines de lucro que cuenten con certificado MiPyME, podrán acceder a una reducción del 90% de la deuda alcanzada por el régimen. En el caso de las medianas empresas, tanto del tramo 1 como del tramo 2, el beneficio será del 80%, mientras que las grandes compañías obtendrán una condonación del 70%.

Además, la normativa prevé la condonación total de las deudas correspondientes al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al régimen de riesgos del trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, lo que incrementa significativamente el alcance del beneficio.

La regularización podrá efectuarse hasta el 28 de noviembre de 2026 y alcanzará obligaciones devengadas hasta octubre del mismo año inclusive. El régimen está dirigido exclusivamente a empleadores del sector privado que mantengan trabajadores sin registrar o que hayan declarado incorrectamente la fecha de ingreso o la remuneración percibida por sus empleados.

Quedarán excluidos los organismos y entidades del sector público, así como aquellos empleadores que ya hubieran adherido previamente a regímenes similares respecto de los mismos trabajadores.

Para la porción de deuda que no resulte alcanzada por las condonaciones, ARCA implementó un amplio sistema de facilidades de pago. Las micro y pequeñas empresas podrán financiar el saldo remanente en hasta 72 cuotas mensuales con un anticipo equivalente al 3% de la deuda. Las medianas empresas dispondrán de hasta 48 cuotas con un pago inicial del 4%, mientras que los restantes empleadores podrán acceder a planes de hasta 36 cuotas con un anticipo del 5%.

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa de financiación del 1% mensual. Tanto las cuotas como los pagos a cuenta tendrán un valor mínimo de 50.000 pesos.

La normativa también contempla una alternativa más beneficiosa para quienes opten por cancelar la deuda al contado. En esos casos, el empleador obtendrá una reducción adicional equivalente al 50% del saldo remanente luego de aplicada la condonación inicial, disminuyendo aún más el monto final a ingresar.

El procedimiento para adherirse al régimen requiere, en primer lugar, corregir la situación registral del trabajador mediante los sistemas informáticos habilitados por ARCA. Posteriormente deberán presentarse las declaraciones juradas correspondientes a todos los períodos involucrados y finalmente optar por alguna de las modalidades de cancelación previstas.

Desde el organismo recaudador destacaron que el régimen también podrá aplicarse a relaciones laborales detectadas durante inspecciones o incluso a situaciones que se encuentren bajo discusión administrativa o judicial, siempre que las obligaciones no hayan sido canceladas.

Uno de los aspectos más relevantes es que la regularización tendrá efectos positivos para los trabajadores involucrados, ya que permitirá reconocer aportes previsionales, ampliar la cobertura de obra social, acceder a asignaciones familiares y fortalecer la protección brindada por el sistema de riesgos del trabajo.

La expectativa oficial es que la combinación de condonaciones, reducción de sanciones y amplios plazos de financiación incentive a miles de empleadores a incorporar personal al sistema formal y contribuya a reducir uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino.