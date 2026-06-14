La crisis de Adorni reaviva rumores en la Casa Rosada y ya circulan tres posibles reemplazantes

La situación de Manuel Adorni volvió a generar especulaciones sobre un posible reemplazo en la Jefatura de Gabinete.

El Gobierno mantiene públicamente su respaldo al funcionario pese a las controversias recientes.

Sandra Pettovello aparece como uno de los nombres con mayor fuerza dentro de los rumores.

El canciller Pablo Quirno también es mencionado como eventual alternativa para ocupar el cargo.

Ignacio Devitt surge como una opción interna vinculada al armado político y parlamentario del oficialismo.

Las presiones provenientes de aliados y opositores mantienen abierta la incertidumbre sobre el futuro de Adorni.

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a ingresar en una zona de máxima incertidumbre luego de las repercusiones que generaron sus recientes explicaciones sobre la evolución de su patrimonio. Aunque el Gobierno mantiene públicamente su respaldo al funcionario, en los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso comenzaron a multiplicarse nuevamente las versiones sobre una eventual salida y los nombres de quienes podrían ocupar uno de los cargos más sensibles de la administración de Javier Milei.

Las especulaciones reaparecieron tras la entrevista en la que Adorni intentó aclarar el origen de parte de sus bienes, incluyendo activos vinculados a inversiones en criptomonedas. Lejos de cerrar la controversia, las declaraciones generaron nuevas críticas de la oposición y también provocaron incomodidad entre sectores aliados que sostienen la gobernabilidad del oficialismo en el Congreso.

En público, el respaldo del núcleo duro libertario continúa intacto. Una de las señales más visibles fue la fotografía difundida recientemente por Karina Milei durante una reunión política en la que participaron funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente. La imagen fue interpretada como un gesto de apoyo hacia Adorni en medio de las crecientes presiones políticas.

Sin embargo, detrás de esa demostración de unidad comenzaron a surgir señales de preocupación. La continuidad del caso en la agenda pública y las críticas provenientes de sectores dialoguistas encendieron nuevamente las especulaciones sobre un posible recambio en la Jefatura de Gabinete.

Dentro de ese escenario aparecieron tres nombres que hoy concentran buena parte de los rumores políticos.

La figura que más fuerza cobró en las últimas semanas es la de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano es considerada una de las funcionarias de mayor confianza tanto para Javier Milei como para Karina Milei. Su nombre comenzó a sonar con más intensidad luego de una reunión con diputados oficialistas en la que participó junto a la secretaria general de la Presidencia.

Aunque dirigentes libertarios aseguran que durante ese encuentro no se habló de cambios en el Gabinete, la presencia de Pettovello alimentó las versiones sobre una eventual promoción. En el oficialismo destacan especialmente su alineamiento político con el Presidente y su bajo perfil público, dos características que serían altamente valoradas por el círculo más cercano al mandatario.

Otro de los nombres que volvió a aparecer es el del canciller Pablo Quirno. Su posible desembarco en la Jefatura de Gabinete ya había sido mencionado meses atrás cuando comenzaron las primeras turbulencias alrededor de Adorni. Funcionarios del oficialismo señalan que el titular de la Cancillería logró consolidar una relación de confianza con Karina Milei y que posee experiencia en la gestión de asuntos complejos dentro de la administración nacional.

A diferencia de otros dirigentes que prefieren mantenerse en sus funciones actuales, algunas versiones sostienen que Quirno estaría dispuesto a asumir mayores responsabilidades dentro del esquema de poder libertario en caso de que surgiera la oportunidad.

El tercer nombre que comenzó a circular con fuerza es el de Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos y uno de los funcionarios menos conocidos por la opinión pública. Pese a su bajo perfil mediático, Devitt ocupa un lugar relevante dentro de la estructura gubernamental y participa habitualmente de las reuniones donde se definen las principales estrategias políticas del oficialismo.

Su experiencia en la negociación parlamentaria y su vínculo con distintos bloques legislativos lo convirtieron en una pieza clave para el funcionamiento cotidiano del Gobierno. Por esa razón, algunos sectores lo consideran un eventual reemplazo natural si la situación de Adorni terminara derivando en una salida inesperada.

Mientras tanto, la presión política sobre el jefe de Gabinete continúa creciendo. Los cuestionamientos provenientes de sectores aliados, sumados a las críticas opositoras y al impacto mediático de la controversia patrimonial, mantienen abierto un escenario de incertidumbre.

Por ahora, el Gobierno insiste en respaldar a Adorni y descarta públicamente cualquier modificación en el Gabinete. Sin embargo, la reaparición de rumores y la circulación de posibles reemplazantes reflejan que el debate ya comenzó a instalarse dentro de la propia coalición oficialista. En un contexto político cada vez más exigente, la continuidad del funcionario sigue siendo uno de los temas que más atención concentra en la Casa Rosada.