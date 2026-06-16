ATE llevó a la Justicia la reforma laboral y denuncia un desfinanciamiento millonario de la ANSES

ATE presentó una demanda judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El gremio busca que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.802 y del Decreto 408/2026.

La controversia se centra en la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones.

El sindicato sostiene que el nuevo sistema reducirá los recursos destinados a la ANSES.

Según ATE, el impacto podría superar los 3.000 millones de dólares anuales.

La organización solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas cuestionadas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) profundizó su enfrentamiento con el Gobierno nacional al presentar una demanda judicial contra aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La organización sindical cuestiona especialmente la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que su implementación afectará gravemente el financiamiento del sistema previsional argentino.

El anuncio fue realizado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien confirmó la presentación de una acción ante la Justicia Federal con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Laboral N.º 27.802 y del Decreto 408/2026. Además, la entidad solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las disposiciones cuestionadas hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

El núcleo de la controversia gira en torno al nuevo esquema de financiamiento de indemnizaciones laborales previsto en la normativa. El Fondo de Asistencia Laboral, también conocido como “fondo de cese”, propone un mecanismo mediante el cual las empresas puedan constituir fondos específicos destinados a afrontar eventuales desvinculaciones de trabajadores.

Desde ATE sostienen que la puesta en marcha de este sistema tendría consecuencias directas sobre los recursos que actualmente ingresan al sistema previsional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según la interpretación del sindicato, el nuevo régimen permitiría que los empleadores descuenten de sus contribuciones previsionales los montos destinados al FAL, reduciendo así los ingresos que hoy financian jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

La organización gremial afirma que el impacto económico sería significativo. De acuerdo con los cálculos incorporados en la presentación judicial, el sistema previsional podría perder alrededor de 3.000 millones de dólares anuales si el mecanismo alcanza los niveles máximos de aportes contemplados por la normativa.

Los informes técnicos elaborados por el sindicato sostienen que, en caso de aplicarse plenamente el esquema previsto, la reducción de recursos podría representar aproximadamente el 16,5% de los ingresos totales destinados al sostenimiento del sistema jubilatorio. Para ATE, ese escenario agravaría las dificultades que actualmente enfrentan millones de jubilados y pensionados en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales.

La estrategia judicial adoptada por el gremio busca ampliar el alcance de la discusión más allá de los trabajadores afiliados a la organización. La demanda fue presentada como una acción colectiva orientada a la protección de todos los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo jubilados, pensionados y trabajadores activos que realizan aportes al sistema.

Desde el punto de vista jurídico, la entidad argumenta que las disposiciones cuestionadas vulneran garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo y a la seguridad social. En particular, invoca el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece principios relacionados con los derechos laborales y la protección de los jubilados.

Asimismo, el planteo incorpora referencias a compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos. Según el sindicato, la reducción potencial de recursos destinados a la seguridad social podría entrar en conflicto con obligaciones internacionales que exigen garantizar niveles adecuados de protección para las personas mayores.

El conflicto suma un nuevo capítulo a las tensiones que vienen registrándose entre el Gobierno y diversos sectores sindicales desde el avance de las reformas impulsadas por la administración libertaria. Mientras el oficialismo sostiene que los cambios buscan modernizar las relaciones laborales y generar condiciones más favorables para la inversión y el empleo, las organizaciones gremiales advierten sobre posibles efectos negativos en materia de derechos laborales y protección social.

En ese contexto, la Justicia deberá analizar ahora los argumentos presentados por ambas partes y definir si corresponde suspender la aplicación de los artículos cuestionados mientras se desarrolla el proceso judicial. La decisión tendrá relevancia no sólo para el futuro de la reforma laboral, sino también para el debate sobre el financiamiento del sistema previsional argentino y la sostenibilidad de sus prestaciones en los próximos años.