Sáenz lidera el ranking de gobernadores y Kicillof queda último en la medición nacional de imagen

Gustavo Sáenz encabezó el ranking nacional de gobernadores con una imagen positiva del 54,6%.

Rolando Figueroa y Osvaldo Jaldo completaron los tres primeros lugares del relevamiento.

Ocho gobernadores superaron el 50% de aprobación en sus respectivas provincias.

Axel Kicillof quedó último en la clasificación federal con un respaldo del 42%.

Alberto Weretilneck registró la mayor mejora mensual en términos de imagen positiva.

La encuesta fue realizada en todo el país con muestras de entre 900 y 1.193 casos por distrito.

Un nuevo relevamiento de opinión pública realizado en todo el país volvió a poner bajo la lupa la imagen de los gobernadores argentinos y mostró un mapa político con marcados contrastes entre las distintas provincias. Según el estudio difundido por la consultora CB Global Data, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabeza el ranking nacional de aprobación, mientras que el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, aparece en el último lugar de la clasificación federal.

La medición fue realizada entre el 1 y el 4 de junio de 2026 y evaluó la percepción ciudadana sobre los jefes provinciales en cada uno de sus respectivos distritos. Los resultados reflejan diferencias significativas en los niveles de respaldo político y ofrecen una fotografía actualizada del vínculo entre los mandatarios y sus electorados.

En la parte más alta del ranking se ubicó Gustavo Sáenz, quien alcanzó un nivel de imagen positiva del 54,6% entre los salteños. El dirigente norteño logró así consolidarse como el gobernador con mejor valoración del país, en un contexto marcado por desafíos económicos y demandas crecientes por parte de la ciudadanía.

Muy cerca del primer puesto aparece el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con una aprobación del 54,4%, apenas dos décimas por debajo del líder del listado. El podio lo completa Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien obtuvo una imagen positiva del 54%, ratificando el respaldo que mantiene en su provincia.

Los primeros lugares del relevamiento también incluyen a otros mandatarios que superan el umbral del 50% de aceptación. Entre ellos figuran Hugo Passalacqua, de Misiones; Claudio Poggi, de San Luis; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; y Martín Llaryora, de Córdoba. Todos ellos integran el grupo de gobernadores mejor posicionados del país y exhiben niveles de aprobación que les permiten sostener una situación política relativamente sólida dentro de sus territorios.

El informe sugiere que estos dirigentes han logrado mantener una conexión favorable con sus votantes pese a un escenario nacional atravesado por ajustes económicos, tensiones sociales y desafíos fiscales que impactan de manera directa en las administraciones provinciales.

En el otro extremo de la tabla aparece Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires quedó ubicado en el puesto 24, el último del ranking, con una imagen positiva del 42%. Además, el estudio señala que su imagen negativa alcanza el 54,8%, una cifra que evidencia el nivel de polarización que genera su gestión en el distrito más poblado del país.

Junto a Kicillof aparecen otros mandatarios con bajos niveles de aprobación. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se ubicó en la posición 23 con un respaldo del 43,2%, mientras que Gildo Insfrán, de Formosa, quedó en el puesto 22 con una valoración positiva del 45,3%.

También en la zona baja del ranking figuran Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Leandro Zdero, de Chaco, aunque ambos registran índices de aprobación superiores a los obtenidos por los tres últimos gobernadores de la clasificación.

Más allá de las posiciones generales, el estudio también analizó las variaciones respecto de la medición anterior. En ese aspecto, Alberto Weretilneck fue quien mostró la evolución más favorable, con un crecimiento de 3,7 puntos porcentuales en su imagen positiva. El dato refleja una recuperación significativa en la percepción pública de su gestión durante el último mes.

Por el contrario, la caída más pronunciada correspondió a Claudio Poggi. El gobernador puntano registró una disminución de 2,2 puntos porcentuales en su nivel de aprobación, aunque ello no le impidió mantenerse dentro del grupo de mandatarios mejor valorados del país.

La metodología utilizada para elaborar el informe contempló encuestas realizadas en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trabajo incluyó entre 900 y 1.193 casos por distrito y fue desarrollado mediante la modalidad online CB CAWI Research. Además, los resultados fueron segmentados por sexo, edad y nivel educativo con el objetivo de lograr una representación equilibrada de la población relevada.