Lemoine defendió a Adorni y denunció una campaña de persecución contra el jefe de Gabinete

Lilia Lemoine defendió públicamente a Manuel Adorni frente a los cuestionamientos por sus declaraciones juradas.

La diputada denunció una presunta campaña de persecución contra el jefe de Gabinete.

Cuestionó especialmente las referencias realizadas al entorno familiar del funcionario.

La legisladora sostuvo que las investigaciones buscan perjudicar políticamente a La Libertad Avanza.

Lemoine volvió a criticar a sectores del periodismo y reivindicó el rol de las redes sociales.

La controversia sobre la situación patrimonial de Adorni continúa generando repercusiones políticas.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, salió públicamente en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, la legisladora cuestionó con dureza el tratamiento que distintos sectores periodísticos realizan sobre el caso y denunció una presunta campaña de persecución dirigida tanto al funcionario como a su entorno familiar.

Las declaraciones de Lemoine se produjeron en un contexto de creciente presión política sobre Adorni, cuya situación continúa ocupando un lugar central en la agenda pública. La rectificación de sus declaraciones patrimoniales y las explicaciones posteriores brindadas por el funcionario generaron debates en distintos ámbitos políticos e institucionales, además de abrir nuevos cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.

Frente a ese escenario, la legisladora libertaria decidió asumir una defensa activa del jefe de Gabinete y cuestionó la cobertura que viene recibiendo el caso. Mediante su cuenta oficial en la red social X, sostuvo que existe una actitud hostil hacia Adorni y denunció que determinados sectores buscan forzar su salida del cargo mediante una estrategia de presión pública.

Uno de los aspectos que más indignación generó en Lemoine fue la aparición de referencias al entorno familiar del funcionario en distintas publicaciones y programas de análisis político. La diputada expresó particularmente su rechazo a las menciones relacionadas con familiares directos de Adorni y consideró que ese tipo de abordajes excede los límites de la discusión política.

La dirigente sostuvo que los cuestionamientos deberían circunscribirse exclusivamente al funcionario y rechazó cualquier referencia a personas que no ocupan cargos públicos. En sus mensajes, remarcó que la familia no debería formar parte de las controversias políticas y manifestó un fuerte malestar por la inclusión de allegados del jefe de Gabinete en distintas investigaciones y comentarios públicos.

Las declaraciones de Lemoine se inscriben dentro de una estrategia discursiva que el oficialismo ha sostenido desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Tanto el Presidente como varios de sus principales referentes han mantenido una relación conflictiva con amplios sectores del periodismo, al que suelen acusar de operar políticamente contra el Gobierno y de intentar condicionar la agenda pública.

En esa línea, la diputada vinculó las investigaciones sobre Adorni con una supuesta reacción de sectores afectados por las políticas impulsadas por la administración nacional. Según planteó, los cuestionamientos no responderían a una tarea de fiscalización legítima sobre la conducta de los funcionarios, sino a una estrategia orientada a debilitar políticamente a La Libertad Avanza.

La legisladora también sostuvo que parte del periodismo atraviesa una etapa de transformación profunda debido a los cambios en los hábitos de consumo informativo. Según su visión, las redes sociales han modificado la forma en que los ciudadanos acceden a las noticias y permiten una comunicación directa entre los dirigentes y la sociedad, sin necesidad de intermediarios tradicionales.

Lemoine argumentó que ese nuevo escenario redujo la capacidad de determinados actores para influir en la opinión pública y consideró que las plataformas digitales ofrecen herramientas para contrastar versiones y acceder a información de manera inmediata. En ese sentido, afirmó que la ciudadanía cuenta hoy con mayores posibilidades para construir sus propias conclusiones sobre los acontecimientos políticos.

Mientras tanto, la situación de Manuel Adorni continúa generando repercusiones dentro y fuera del ámbito parlamentario. La oposición mantiene sus cuestionamientos respecto de las explicaciones brindadas por el funcionario, mientras que desde el oficialismo insisten en respaldar su continuidad en el cargo y rechazan las acusaciones formuladas en su contra.

En ese marco, las declaraciones de Lemoine profundizan un debate que trasciende la situación particular del jefe de Gabinete y vuelve a poner en el centro de la discusión la relación entre el Gobierno, la prensa y el papel de las redes sociales en la construcción de la agenda pública contemporánea.