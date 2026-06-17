El peronismo federal lanzó un programa para acercarse al campo y busca construir una alternativa para 2027

El peronismo federal presentó un programa orientado a fortalecer la competitividad agropecuaria

La iniciativa busca recomponer la relación entre el peronismo y el sector agroindustrial

El proyecto propone mejoras en infraestructura, logística e innovación tecnológica

También impulsa el debate sobre una nueva ley de semillas y una ley de riego

Los dirigentes cuestionaron aspectos del modelo económico del Gobierno nacional

El espacio pretende consolidarse como una alternativa política para las elecciones de 2027

Con el objetivo de recomponer vínculos con el sector agropecuario y posicionarse como una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027, dirigentes del denominado Nuevo Espacio de Participación (NEP) presentaron en Entre Ríos una propuesta orientada a fortalecer la competitividad agroindustrial y el desarrollo de las economías regionales.

La iniciativa, denominada “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, fue presentada durante un encuentro realizado en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde referentes del espacio expusieron una serie de lineamientos destinados a impulsar la producción, mejorar la infraestructura y promover un nuevo esquema de relación entre el Estado y el sector agropecuario.

El acto reunió a una importante cantidad de asistentes y contó con la participación de dirigentes que integran distintos sectores del peronismo federal. Durante la jornada se planteó la necesidad de construir una agenda productiva que permita superar viejas tensiones entre el peronismo y el campo, una relación que históricamente atravesó períodos de fuertes conflictos políticos.

La propuesta busca instalar una discusión sobre los factores que afectan la competitividad de las actividades agropecuarias y agroindustriales, poniendo especial énfasis en la logística, el desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la modernización de la infraestructura.

Entre los puntos destacados del programa figura el impulso de una nueva legislación vinculada al régimen de semillas, considerada estratégica para mejorar la productividad y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías. También se mencionó la necesidad de avanzar en una ley de riego que permita ampliar las capacidades productivas en distintas regiones del país y fortalecer la adaptación de las actividades agropecuarias a los desafíos climáticos.

Los organizadores sostienen que la competitividad del sector no depende únicamente de cuestiones tributarias o cambiarias, sino también de la existencia de infraestructura adecuada para reducir costos logísticos, mejorar la conectividad y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó que el espacio busca construir una propuesta basada en la producción y el trabajo como motores del desarrollo económico. Según expresó, el desafío consiste en generar crecimiento sin resignar inclusión social ni abandonar criterios de equilibrio fiscal.

La legisladora cuestionó además aspectos del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que la estrategia del peronismo federal apunta a fortalecer simultáneamente al agro, la industria y las exportaciones como pilares de una recuperación económica sostenible.

En esa línea, remarcó que el crecimiento de las economías regionales debe ocupar un lugar central dentro de cualquier proyecto de desarrollo nacional. A su entender, el país necesita abandonar las visiones que enfrentan a distintos sectores productivos y avanzar hacia esquemas de complementación entre la actividad agropecuaria y la industria.

Por su parte, Juan Manuel Olmos señaló que el contexto actual exige la construcción de una alternativa capaz de recuperar expectativas y confianza social. Según manifestó, el desafío para los próximos años consiste en ofrecer una propuesta orientada a la generación de empleo, el fortalecimiento de la producción y el desarrollo económico con arraigo territorial.

El dirigente también formuló críticas al rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el peronismo federal pretende representar una visión distinta, centrada en la actividad productiva y en la expansión de oportunidades laborales.

Más allá de las definiciones coyunturales, el lanzamiento del programa refleja un intento del peronismo federal por consolidar una agenda propia y diferenciarse tanto del oficialismo como de otros sectores de la oposición. El acercamiento al agro aparece como una de las piezas centrales de esa estrategia, especialmente en provincias donde la actividad agroindustrial tiene un peso determinante en la economía regional.

Con la mirada puesta en el mediano plazo, el espacio busca ampliar su base de sustentación política y construir puentes con sectores productivos que históricamente mantuvieron una relación distante con buena parte del peronismo. El desarrollo de propuestas vinculadas a la competitividad, la infraestructura y la innovación forma parte de esa búsqueda.