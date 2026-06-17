La oposición busca meterse en otra grieta de la gestión Viotti y ahora apunta al área de Salud

La gestión de Leonardo Viotti sigue acumulando frentes de conflicto y cuestionamientos. En una administración que parece mostrar fisuras en distintos sectores, la oposición decidió ahora poner la lupa sobre el funcionamiento del área de Salud municipal y pidió la presencia del coordinador Daniel Marfort en el Concejo Municipal.

La iniciativa impulsada por los ediles busca obtener información detallada sobre el estado actual de la Coordinación de Salud, su estructura organizativa, el funcionamiento interno del área y la articulación entre los distintos sectores que integran el sistema sanitario municipal.

Sin embargo, detrás del pedido formal también aparece una lectura política inevitable: la oposición continúa avanzando sobre distintos aspectos de una gestión que, a su entender, presenta falencias en materia de planificación, coordinación y respuestas a las demandas de los vecinos.

Entre los temas que los concejales pretenden abordar figuran los programas de asistencia, prevención y promoción de la salud que actualmente se desarrollan en la ciudad, así como también los mecanismos de evaluación y seguimiento que utiliza el municipio para medir los resultados de sus políticas sanitarias.

Otro de los puntos que despierta interés tiene que ver con los reclamos que llegan diariamente al área y los criterios aplicados para responder a las distintas necesidades planteadas por los ciudadanos.

Asimismo, los concejales pretenden conocer un balance de gestión que incluya objetivos alcanzados, acciones implementadas y resultados obtenidos durante el último período.

En la nota enviada al Ejecutivo, los ediles sostienen que el acceso a la información pública constituye una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia institucional y mejorar la calidad de las políticas públicas.

Por ese motivo solicitaron que se establezca una fecha para concretar una reunión con Daniel Marfort durante los próximos días.

Sin embargo, más allá de la convocatoria al funcionario, existe una cuestión política de fondo que merece ser analizada.

Si eventualmente surgieran cuestionamientos sobre el funcionamiento del área de Salud, difícilmente la discusión deba agotarse en la figura de los funcionarios responsables de cada dependencia. Como ocurre en cualquier administración pública, las decisiones estratégicas, las prioridades de gestión y la conducción política corresponden a quienes gobiernan.

En ese sentido, desde distintos sectores comienzan a repetirse observaciones sobre un esquema de conducción que, según los críticos de la actual administración, concentra las principales decisiones en un núcleo extremadamente reducido de personas.

Las miradas apuntan a que muchas de las dificultades que atraviesan distintas áreas municipales no responderían exclusivamente a errores de ejecución, sino también a un modelo de gestión altamente centralizado donde las decisiones más importantes pasan por muy pocas manos.

Por eso, la convocatoria a Daniel Marfort trasciende el análisis de un área específica. La oposición entiende que Salud puede transformarse en una nueva ventana para examinar el funcionamiento general de una administración que, a poco más de dos años de haber asumido, enfrenta cuestionamientos cada vez más frecuentes desde distintos sectores políticos y sociales.

Mientras tanto, el Concejo busca respuestas. Y la oposición continúa explorando cada una de las grietas que aparecen en una gestión que, lejos de encontrar tranquilidad, parece convivir con nuevos interrogantes semana tras semana.