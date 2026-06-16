El entrenador de Argelia palpitó el partido con la Selección argentina en el Mundial

Petkovic elogió a la Argentina y se ilusiona con dar el golpe en el debut mundialista

La Selección argentina iniciará este martes su camino en la Copa Mundial 2026 frente a Argelia, un rival que llega con ilusión y confianza pese a enfrentar a uno de los principales candidatos al título. En la previa del encuentro, el entrenador argelino Vladímir Petkovic destacó el apoyo recibido por su equipo y reconoció la jerarquía del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

“Espero que todos los neutrales animen a Argelia porque ha sido una sensación maravillosa. Hemos recibido una gran ayuda, incluso en nuestra sesión de entrenamiento abierta, no solo del pueblo argelino, sino también de residentes de esta zona. Intentaremos devolverles algo”, expresó el técnico durante la conferencia de prensa previa al partido.

El respaldo de los hinchas, una motivación extra

Petkovic resaltó el entusiasmo que despertó la presencia de su selección entre los aficionados y confesó que el recibimiento superó sus expectativas.

“Ver entre 500 y 600 personas esperando fuera del hotel esa primera noche me puso la piel de gallina. Realmente querían celebrar este momento con nuestro equipo”, afirmó.

El entrenador consideró que ese acompañamiento representa una motivación adicional para sus dirigidos en una cita tan importante como el debut mundialista.

Respeto por uno de los favoritos

Al analizar el duelo frente al vigente campeón del mundo, Petkovic reconoció la dificultad del desafío, aunque dejó en claro que su equipo buscará competir de igual a igual.

“Es un encuentro muy complicado contra uno de los favoritos para ganar la competencia, pero hemos visto hasta ahora en este Mundial que nada es imposible. Tenemos que creer y debemos trabajar para intentar lograr algo más”, sostuvo.

Las palabras del técnico reflejan el respeto que genera la Albiceleste, aunque también la convicción de que Argelia puede convertirse en una de las sorpresas del torneo.

La historia que une a Petkovic y Scaloni

Más allá del partido, existe un vínculo especial entre ambos entrenadores. Durante su etapa como futbolista en Lazio, Lionel Scaloni fue dirigido por Petkovic, una relación que ambos recuerdan con afecto y respeto.

Entre bromas, el entrenador argentino recordó aquella época en una entrevista con TyC Sports: “No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca, siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones. Hablábamos mucho de fútbol y tenemos amigos en común en Roma”.

Por su parte, Petkovic elogió el recorrido de quien fuera uno de sus dirigidos y aseguró que el éxito de Scaloni no lo sorprendió.

“Jugaba poco conmigo, pero ya se veía que era un líder de grupo y un gran motivador. Tenía una fuerza mental tremenda. No me sorprende para nada lo que logró con Argentina porque siempre fue un tipo inteligente, que entendía el juego desde el banco de suplentes”, destacó el entrenador bosnio.

Argentina vs. Argelia: hora y TV

Estadio: Kansas City Chiefs Stadium.

Fecha: martes 16 de junio.

Hora: 22:00 (Argentina).

Televisación: Televisión Pública, Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium.