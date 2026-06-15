Inglaterra mira a la Selección Argentina: el modelo que quiere imitar en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha y, además de lo que ocurre dentro del campo de juego, las distintas selecciones también trabajan en aspectos que consideran fundamentales para alcanzar el éxito. En ese contexto, desde Inglaterra reconocieron que buscan replicar una de las claves que llevó a la Selección Argentina a conquistar el título en Qatar 2022: la fortaleza del grupo humano.

Más allá de la calidad individual y el funcionamiento colectivo que mostró el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la unión entre los futbolistas fue uno de los rasgos más destacados del campeón del mundo. Esa imagen dejó una fuerte impresión en varias selecciones, entre ellas Inglaterra, que pretende construir un vínculo similar dentro de su plantel.

Uno de los que habló sobre este tema fue Dan Burn. En una entrevista con Hayter TV, el defensor explicó que el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel viene trabajando especialmente en fortalecer la relación entre los jugadores.

“Hemos hecho mucho hincapié en eso desde la primera concentración que tuvimos juntos: en crear una hermandad y mantenernos unidos”, afirmó el futbolista inglés. Además, agregó: “Siento que muchas veces los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes”.

El ejemplo de la Selección Argentina

Burn utilizó a la Albiceleste como referencia para explicar el modelo que buscan construir dentro del seleccionado inglés.

“Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros”, señaló el defensor. Luego completó: “Eso es lo que nosotros queremos lograr. Y creo que a veces es difícil”.

Las declaraciones reflejan la admiración que generó el grupo argentino durante la conquista de Qatar 2022, donde el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo fueron aspectos destacados tanto por protagonistas como por observadores externos.

Construir vínculos más allá del fútbol

El zaguero también explicó que uno de los desafíos que enfrenta Inglaterra es el poco tiempo de convivencia que tienen los futbolistas debido a sus compromisos con los clubes.

“No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales”, reconoció. En ese sentido, añadió: “Normalmente es solo un ‘Hola, ¿cómo estás?’. Pero se trata de intentar conocernos a un nivel más profundo”.

La intención del cuerpo técnico es generar un ambiente que fortalezca la confianza y el compañerismo, elementos que consideran esenciales para afrontar una competencia tan exigente como un Mundial.

La historia de Dan Burn

Burn atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Nacido el 9 de mayo de 1992 en Blyth, al norte de Inglaterra, disputará su primera Copa del Mundo a los 34 años.

Su llegada al seleccionado absoluto se produjo recién a los 32 años, impulsada por el gran rendimiento que mostró con la camiseta del Newcastle United. Aunque apenas acumula ocho partidos con Inglaterra, el defensor se ganó rápidamente la confianza de Thomas Tuchel y se convirtió en una pieza valorada dentro del actual proyecto de la selección europea.

Ahora, con el Mundial en marcha, Burn y sus compañeros intentarán transformar esa unión que buscan construir en el factor diferencial que les permita pelear por el título.