Frenkie De Jong sueña con una revancha ante Argentina en la Copa del Mundo

Países Bajos inició su participación en la Copa del Mundo con un empate 2-2 frente a Japón en un partido cargado de emociones. La selección neerlandesa estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y terminó repartiendo puntos en un grupo que también integran Suecia y Túnez.

Tras el encuentro, uno de los referentes de la Orange, Frenkie De Jong, se refirió a la posibilidad de volver a enfrentar a la Selección Argentina, rival con el que protagonizó uno de los partidos más recordados del Mundial de Qatar 2022.

“Argentina es uno de los mejores equipos del mundo y, si nos enfrentamos, sería una buena señal porque significaría que llegamos lejos en el torneo”, expresó el mediocampista del Barcelona en diálogo con TyC Sports.

Las declaraciones remiten inevitablemente a aquel intenso cruce por los cuartos de final de Qatar 2022, una noche que quedó grabada en la memoria de los fanáticos argentinos. El encuentro tuvo de todo: discusiones, cruces entre jugadores, el recordado pelotazo de Leandro Paredes hacia el banco neerlandés, la reacción de Virgil van Dijk y una definición por penales que terminó consagrando a Emiliano “Dibu” Martínez como uno de los grandes héroes de la Albiceleste.

Aquel triunfo representó un paso decisivo en el camino de Argentina hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo, lograda semanas después en la histórica final frente a Francia.

Un posible reencuentro más adelante

En el plantel neerlandés no parecen esquivar la posibilidad de volver a cruzarse con Argentina. Por el contrario, consideran que un eventual enfrentamiento sería consecuencia de una gran campaña de ambos seleccionados.

De acuerdo con el cuadro del torneo, las dos selecciones no podrían enfrentarse antes de los cuartos de final. Dependiendo de los resultados de cada llave, incluso el choque podría producirse recién en semifinales.

La historia entre ambos países suma varios capítulos memorables. Además del explosivo encuentro en Qatar 2022, las semifinales del Mundial de Brasil 2014 y el recordado duelo de Francia 1998 forman parte de una rivalidad que suele ofrecer partidos de alta tensión y enorme nivel futbolístico.

Para la actual generación neerlandesa, medirse nuevamente con Lionel Messi y compañía sería sinónimo de haber llegado a las instancias decisivas y de mantener vivo el sueño de conquistar la primera estrella mundialista de su historia.

Los partidos de este lunes en el Mundial

La jornada continuará con cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. El primer turno será para España, que se enfrentará a Cabo Verde en busca de comenzar con el pie derecho su camino en el torneo.

Más tarde será el turno de Bélgica, que tendrá una exigente prueba frente a Egipto, liderado por Mohamed Salah. Ambos seleccionados europeos buscarán sumar tres puntos clave para posicionarse en la cima de sus respectivos grupos.

El cierre del día tendrá como protagonistas a Arabia Saudita y Uruguay, mientras que Irán se medirá ante Nueva Zelanda en un encuentro que también genera expectativa por el contexto que rodea al conjunto iraní y por la presencia del neozelandés Tim Payne, una de las figuras que más repercusión ha generado en redes sociales durante los últimos días.