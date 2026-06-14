Dudas sobre el futuro político de Unidos

La presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la ciudad capital dejó algo más que anuncios de obras públicas. Tras encabezar una actividad institucional en la Municipalidad de Santa Fe, una visita posterior al Concejo Municipal generó repercusiones políticas y abrió interrogantes sobre los movimientos internos de la coalición oficialista de cara a los próximos años.

El mandatario provincial llegó al Palacio Municipal para formalizar el compromiso de financiamiento de dos obras que habían sido acordadas en el marco de la cesión de un sector del Parque Juan de Garay destinado a la construcción de una nueva estación policial.

Durante el encuentro, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el gesto de Pullaro de trasladarse hasta la sede municipal para la firma de los convenios, una decisión que se apartó del esquema habitual de este tipo de actos, que suelen realizarse en dependencias de la Casa de Gobierno provincial.

La actividad contó además con la participación del senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, y del presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, quienes acompañaron a las autoridades durante los anuncios relacionados con la ejecución de las futuras obras.

Sin embargo, una vez concluida la agenda oficial, el gobernador realizó una visita que no pasó inadvertida. Tras abandonar el recinto municipal, se dirigió al Concejo Municipal, donde mantuvo un encuentro con concejales del radicalismo que integran el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe.

De la reunión participaron las ediles Silvina Cian, María Cecilia Battistutti y Carolina Capovilla, además del concejal Julián Martínez. También estuvieron presentes Basile y el secretario privado del gobernador, Edgardo Martino.

Las imágenes del encuentro rápidamente comenzaron a circular en ámbitos políticos y despertaron diversas interpretaciones. Algunos observadores consideran que el gesto trasciende lo institucional y podría estar vinculado con los primeros movimientos de construcción política dentro de la alianza oficialista con vistas a las elecciones de 2027.

Aunque desde el entorno gubernamental no hubo declaraciones sobre una eventual lectura electoral de la visita, el encuentro alimentó especulaciones sobre el armado territorial y el fortalecimiento de liderazgos dentro de Unidos en la ciudad de Santa Fe.

Por ahora, la actividad quedó enmarcada oficialmente dentro de una jornada de gestión. Sin embargo, en una provincia donde cada gesto político suele analizarse en clave electoral, la presencia de Pullaro en el Concejo dejó más preguntas que respuestas sobre el futuro escenario político santafesino.