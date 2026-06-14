Pullaro y el embajador de Estados Unidos analizaron inversiones y cooperación en seguridad para Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en la que se abordaron temas vinculados a la seguridad pública, la cooperación institucional y las oportunidades de inversión en la provincia.

El encuentro se desarrolló en la sede gubernamental de Rosario y permitió avanzar en una agenda común centrada en el fortalecimiento de políticas de seguridad, el intercambio de experiencias en inteligencia criminal y la modernización de los sistemas penitenciarios.

Tras la reunión, el diplomático estadounidense destacó los avances logrados por Santa Fe en materia de seguridad y valoró las acciones implementadas por la actual gestión provincial para combatir el crimen organizado.

A través de una publicación en redes sociales, Lamelas afirmó que la evolución registrada en la provincia constituye un ejemplo de lo que puede lograrse mediante liderazgo, decisión política y compromiso institucional frente a los desafíos vinculados a la inseguridad.

Además, señaló que durante el encuentro se analizaron distintas alternativas de cooperación entre Estados Unidos y Santa Fe en áreas de interés compartido, incluyendo seguridad pública, inteligencia criminal y gestión carcelaria.

Otro de los ejes centrales de la reunión estuvo relacionado con el desarrollo económico y la posibilidad de atraer inversiones estadounidenses. En ese sentido, las partes dialogaron sobre proyectos de infraestructura estratégica y sobre el potencial de los puertos santafesinos ubicados sobre el río Paraná como plataformas clave para el comercio internacional.

Del encuentro también participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Díaz explicó que la relación con la embajada estadounidense mantiene una agenda de cooperación activa desde hace tiempo, especialmente en cuestiones relacionadas con la seguridad. Asimismo, destacó que durante la reunión se compartieron datos y resultados vinculados a la política de seguridad impulsada por el gobierno provincial.

Según indicó el funcionario, los indicadores muestran una mejora en distintos aspectos relacionados con la prevención del delito, situación que también contribuye a fortalecer la imagen de ciudades como Rosario y potenciar su atractivo para el turismo y las inversiones extranjeras.

En materia económica, los participantes analizaron además las perspectivas de intercambio comercial entre Santa Fe y Estados Unidos, así como el impacto estratégico que podría tener el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay para la competitividad regional.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar profundizando los vínculos de cooperación y explorar nuevas áreas de trabajo conjunto que permitan fortalecer tanto la seguridad como el desarrollo productivo de la provincia.

La reunión dejó abierta la posibilidad de avanzar en futuros acuerdos y proyectos que consoliden la relación entre Santa Fe y Estados Unidos en ámbitos considerados estratégicos para el crecimiento económico y la gestión pública.