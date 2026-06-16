Durán Barba recomendó apartar a Adorni y advirtió sobre el costo político para el Gobierno

Jaime Durán Barba afirmó que el caso de Manuel Adorni provoca un fuerte costo político para el Gobierno.

El consultor recomendó al presidente Javier Milei apartar al jefe de Gabinete de su cargo.

Sostuvo que la polémica puede afectar la credibilidad de la Argentina ante potenciales inversores.

Consideró que el caso tiene gran impacto público por la facilidad con que puede ser comprendido por la ciudadanía.

Advirtió que la continuidad de la controversia podría generar un desgaste progresivo para el oficialismo.

La eventual aprobación de una moción de censura podría obligar a Adorni a dejar la Jefatura de Gabinete.

El consultor político Jaime Durán Barba se sumó al debate generado por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias que el caso podría tener para la administración de Javier Milei. Según consideró, la controversia derivada de la rectificación de las declaraciones juradas del funcionario ya provocó un fuerte impacto político y amenaza con erosionar la credibilidad del Gobierno tanto dentro como fuera del país.

La polémica se originó luego de que Adorni incorporara más de 500.000 dólares a sus declaraciones patrimoniales, argumentando que se trataba de ahorros e inversiones en criptomonedas que no habían sido informadas previamente. La situación abrió un intenso debate político y motivó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, además de instalar interrogantes sobre la consistencia de las explicaciones brindadas por el funcionario.

En ese contexto, Durán Barba sostuvo que el episodio representa un problema de magnitud para la gestión libertaria. Durante una entrevista televisiva, afirmó que el caso genera un “daño político descomunal” para el oficialismo y remarcó que los efectos de este tipo de situaciones trascienden el plano estrictamente institucional.

Para el consultor, los escándalos vinculados con la transparencia y el patrimonio de los funcionarios terminan impactando también en la percepción económica de un país. En esa línea, recordó que la confianza de los mercados y de los inversores no depende únicamente de las variables macroeconómicas, sino también de la estabilidad política y de la credibilidad de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.

Al ser consultado sobre cuál debería ser la reacción del presidente Javier Milei frente a la controversia, Durán Barba fue categórico. Señaló que, incluso en el supuesto de que el funcionario pudiera demostrar plenamente la legalidad de su patrimonio, el costo político que implica sostenerlo en el cargo sería demasiado elevado.

Según explicó, la permanencia de Adorni podría alimentar sospechas en el exterior y afectar la imagen internacional del país en momentos en que el Gobierno busca atraer inversiones y consolidar la confianza de los mercados. A su entender, los potenciales inversores extranjeros suelen prestar atención no solo a los indicadores económicos, sino también a las señales institucionales que emiten los gobiernos.

El consultor argumentó que la situación resulta difícil de comprender desde la perspectiva de observadores internacionales. Consideró que la existencia de importantes sumas de dinero declaradas como ahorros en moneda extranjera y activos digitales genera interrogantes que pueden afectar la percepción de previsibilidad que un país intenta proyectar hacia el exterior.

Más allá de las implicancias económicas, Durán Barba puso el foco en la dimensión comunicacional del episodio. A diferencia de otros casos complejos vinculados con operaciones financieras o estructuras societarias difíciles de explicar al gran público, sostuvo que la controversia alrededor de Adorni presenta características que facilitan su comprensión por parte de la ciudadanía.

Desde su óptica, se trata de un tema que puede ser interpretado de manera sencilla por amplios sectores sociales, independientemente de su nivel de conocimiento técnico sobre cuestiones patrimoniales o financieras. Esa condición, según explicó, amplifica su impacto político y contribuye a que permanezca en la agenda pública durante más tiempo.

El consultor también analizó el escenario desde la perspectiva de la oposición. Consideró que la continuidad de la polémica podría transformarse en un factor de desgaste progresivo para el oficialismo y sostuvo que cada jornada en la que el caso continúa ocupando espacio en el debate público representa un desafío adicional para la estrategia política del Gobierno.

Mientras tanto, la situación institucional de Adorni continúa bajo observación. En el ámbito político persisten las discusiones sobre los mecanismos parlamentarios que podrían activarse en torno a su permanencia en el cargo. Entre ellos aparece la posibilidad de avanzar con una moción de censura, una alternativa que, de reunir los respaldos necesarios en ambas cámaras del Congreso, podría derivar en la salida del funcionario de la Jefatura de Gabinete.

Por ahora, el caso sigue ocupando un lugar central en la agenda política y se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la administración nacional en las últimas semanas.