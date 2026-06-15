Colapinto fue sancionado tras el GP de Barcelona y perdió posiciones: cómo quedó la clasificación

Lo que parecía un resultado positivo para Franco Colapinto y Alpine en el Gran Premio de Barcelona terminó modificándose horas después de la carrera. El piloto argentino, que había cruzado la meta en la octava posición, recibió una sanción de 10 segundos por parte de los comisarios deportivos de la FIA y fue reclasificado al décimo lugar en la clasificación final.

Por qué fue sancionado Colapinto

La investigación estuvo vinculada a una presunta infracción durante un período de bandera amarilla. Según el análisis realizado por la FIA, el piloto de Alpine no redujo la velocidad de manera suficientemente evidente en el sector afectado, tal como exige el Reglamento Deportivo.

Tras revisar los datos de telemetría y las imágenes a bordo del monoplaza, los comisarios determinaron que Colapinto reaccionó ante la señalización, pero que la disminución de velocidad no cumplió con los parámetros establecidos.

"Los Comisarios determinan que el piloto redujo ligeramente la velocidad, pero no de manera perceptible en el sector correspondiente", indicó el organismo en el comunicado oficial que acompañó la resolución.

Por ese motivo, se decidió aplicar una penalización de 10 segundos, considerada una de las sanciones más leves previstas para este tipo de infracciones.

Cómo quedó la clasificación

La sanción modificó el resultado final del argentino, que perdió dos posiciones y cayó del octavo al décimo puesto. De esta manera, quedó por detrás de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes avanzaron en la clasificación definitiva de la competencia.

Pese a la penalización, Colapinto logró sumar un punto para el campeonato, aunque el resultado dejó una sensación amarga después de haber completado una carrera sólida dentro de la zona de puntos.

Consecuencias para la Superlicencia

Además de la pérdida de posiciones, la sanción tuvo un impacto en el historial disciplinario del piloto argentino. La FIA le agregó un punto de penalización a su Superlicencia, alcanzando un total de dos en los últimos doce meses.

Aunque todavía se encuentra lejos del límite de 12 puntos que deriva en una suspensión automática de una carrera, el piloto de Pilar deberá evitar nuevas infracciones en las próximas fechas del calendario.

Un fin de semana con balance positivo y preocupación

Más allá del desenlace, Alpine mostró un rendimiento competitivo en Barcelona, logrando ubicar a sus dos monoplazas dentro de la zona de puntos. Sin embargo, la nueva sanción encendió algunas alarmas dentro del equipo.

Se trata de la segunda penalización consecutiva para Colapinto, quien ya había sido castigado en el Gran Premio de Mónaco por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Ahora, el argentino buscará dejar atrás este episodio y enfocarse en mantener el buen nivel mostrado en pista, con el objetivo de seguir sumando experiencia y resultados en la máxima categoría del automovilismo.