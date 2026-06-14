La Selección Argentina sonríe antes del debut

La Selección Argentina continúa ajustando los últimos detalles para su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este sábado recibió una inyección de optimismo que llena de tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

A apenas tres días del esperado debut frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J, la Albiceleste completó una práctica fundamental en el Sporting KC Training Center de Kansas City y dejó señales muy alentadoras. La principal noticia fue que la mayoría de los futbolistas que arrastraban molestias físicas lograron reincorporarse a los trabajos con normalidad, reduciendo considerablemente las preocupaciones en torno al armado del equipo titular.

Además, Emiliano Martínez volvió a entrenarse con máxima intensidad y dejó una frase que llevó calma a todo el entorno argentino.

Messi encabezó una práctica cargada de buenas noticias

La jornada comenzó con tareas específicas para los arqueros antes de que el resto del plantel se sumara al trabajo grupal.

Minutos más tarde aparecieron los jugadores de campo liderados por Lionel Messi, quien se mostró distendido, sonriente y participativo durante toda la sesión. Junto al capitán caminaron Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos de los referentes del mediocampo argentino que también habían generado cierta preocupación durante los últimos días debido a molestias físicas.

El clima general fue completamente diferente al que se había vivido durante los primeros entrenamientos en suelo estadounidense, cuando varias figuras trabajaban diferenciadas y obligaban al cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución médica.

Ahora, la situación parece haberse normalizado casi por completo.

La enfermería empieza a vaciarse

Uno de los aspectos más destacados de la práctica fue el regreso a los trabajos grupales de varios futbolistas que venían recuperándose de diferentes inconvenientes físicos.

Julián Álvarez, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nico Paz, Nicolás González, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y otros integrantes del plantel completaron la sesión sin inconvenientes y respondieron positivamente a las exigencias.

La noticia representa un enorme alivio para Scaloni, que podrá contar prácticamente con todo el plantel disponible para el estreno mundialista.

De esta manera, la única preocupación importante que permanece abierta es la situación de Nicolás Tagliafico.

La gran duda pasa por Tagliafico

Mientras el resto de los futbolistas logró dejar atrás sus molestias, Nicolás Tagliafico continúa trabajando de manera diferenciada.

El lateral izquierdo sigue recuperándose de una lesión en el sóleo y todavía no pudo sumarse plenamente a las actividades junto a sus compañeros.

Aunque el cuerpo médico mantiene el optimismo y no descarta su presencia durante el torneo, las próximas horas serán decisivas para determinar si llegará en condiciones al encuentro frente a Argelia.

Por el momento, es el único integrante de la lista que permanece bajo observación especial.

El Dibu Martínez dio tranquilidad y se perfila como titular

Todas las miradas estuvieron puestas sobre Emiliano Martínez.

El arquero marplatense venía evolucionando favorablemente de la fractura sufrida en el dedo anular de su mano derecha, pero todavía existían algunas dudas respecto a su capacidad para afrontar situaciones de máxima exigencia.

Este sábado llegó la respuesta que todos esperaban.

Por primera vez desde la lesión, Martínez fue sometido a ejercicios de alta intensidad bajo los tres palos, incluyendo remates potentes y movimientos que exigieron plenamente la mano afectada.

Durante la práctica mostró algunas molestias lógicas y evitó cargar demasiado peso al levantarse del césped, aunque completó la actividad sin complicaciones y sin manifestar dolor significativo.

Al finalizar la sesión, dejó un mensaje que rápidamente se convirtió en una de las imágenes del día.

El gesto que ilusionó a todos

Mientras abandonaba el campo rumbo al gimnasio para completar la recuperación, Martínez respondió a las consultas de los periodistas con una sonrisa.

Levantó el pulgar, cerró el puño y lanzó una frase que disipó prácticamente cualquier duda sobre su presencia en el debut.

“Todo bien, tengo al mejor fisio”.

La respuesta fue suficiente para generar alivio entre los hinchas argentinos.

Salvo una situación inesperada en los próximos entrenamientos, el arquero del Aston Villa estará desde el arranque frente a Argelia y volverá a ser una de las grandes figuras del seleccionado nacional.

Senesi ya trabaja con el grupo

Otra de las novedades importantes de la jornada fue la incorporación formal de Marcos Senesi.

El defensor del Tottenham llegó durante la madrugada a la concentración argentina luego de ser convocado de urgencia para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó descartado por lesión.

Apenas unas horas después de aterrizar en Kansas City, el zaguero ya estaba trabajando bajo las órdenes de Scaloni.

Sin tiempo para adaptaciones prolongadas, Senesi se integró inmediatamente a las tareas tácticas y físicas junto al resto del plantel, demostrando su disposición para estar disponible si el entrenador lo necesita en cualquier momento del torneo.

Scaloni empieza a definir el equipo

Con la recuperación de la mayoría de los futbolistas y el regreso de varias piezas importantes, el entrenador argentino comienza a delinear el once que buscará arrancar el Mundial con una victoria.

La presencia de Messi, De Paul, Romero, Julián Álvarez y Emiliano Martínez aparece prácticamente asegurada, mientras que las últimas incógnitas pasan por algunos puestos específicos y por la evolución de Tagliafico.

La sensación dentro del cuerpo técnico es positiva.

Argentina llega al debut con la base del equipo campeón del mundo, una preparación sólida y, ahora, con una enfermería que parece haberse vaciado justo a tiempo.

El martes, frente a Argelia, comenzará oficialmente la defensa del título y la ilusión de todo un país volverá a ponerse en marcha.