Suecia aplastó a Túnez, ganó 5-1 y terminó como líder del Grupo F

Suecia dio una muestra de autoridad en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, al imponerse por 5-1 sobre Túnez en un encuentro correspondiente al Grupo F de la Copa Mundial. Con una actuación contundente y una gran eficacia ofensiva, el conjunto europeo dejó en claro que aspira a ser uno de los protagonistas del certamen.

El equipo africano intentó disputar la posesión en los primeros minutos y mostró intención de jugar en campo rival, pero la diferencia de jerarquía comenzó a reflejarse rápidamente en el marcador. A los 7 minutos, Yasin Ayari abrió la cuenta para Suecia y protagonizó una imagen particular al pedir disculpas a las cámaras debido a sus raíces familiares tunecinas.

La superioridad sueca continuó y tuvo premio nuevamente a los 20 minutos, cuando Alexander Isak amplió la ventaja tras una gran acción ofensiva. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo se cerraría con tranquilidad para los europeos, Túnez logró descontar a través de Omar Rekik y se fue al descanso con esperanzas tras el 2-1 parcial.

Un segundo tiempo sin equivalencias

En el complemento, Suecia volvió a imponer condiciones y terminó de liquidar el encuentro. Viktor Gyökeres anotó el tercer tanto cerca de la hora de juego y comenzó a sentenciar el destino del partido.

A partir de ese momento, Túnez perdió solidez defensiva y no encontró respuestas desde el banco de suplentes. Los suecos aprovecharon cada espacio y ampliaron la diferencia gracias a Mattias Svanberg, que convirtió el cuarto gol de la noche.

Ya en tiempo de descuento, Ayari volvió a aparecer para firmar su doblete personal y sellar el contundente 5-1 definitivo que desató el festejo del conjunto escandinavo.

Cómo quedan de cara a la próxima fecha

La derrota obliga a Túnez a reaccionar rápidamente si pretende seguir con aspiraciones de avanzar de ronda. En la próxima jornada tendrá un compromiso clave frente a la Selección de Ecuador, donde se jugará gran parte de sus posibilidades en el torneo.

Suecia, en cambio, llega fortalecida tras una actuación convincente. Con una ofensiva contundente y figuras en gran nivel, los europeos se posicionan como uno de los equipos a seguir en esta Copa Mundial y una amenaza para cualquiera de los candidatos al título.