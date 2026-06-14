Se confirmó el árbitro para el debut de la Selección Argentina

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su etapa final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la defensa del título el próximo 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el imponente Arrowhead Stadium, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo J.

Mientras el cuerpo técnico define los últimos detalles de la formación inicial y sigue de cerca la evolución física de algunos futbolistas que llegan con molestias, la FIFA dio a conocer una noticia que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos: el árbitro del encuentro será Szymon Marciniak, el mismo juez que impartió justicia en la histórica final del Mundial de Qatar 2022.

La designación no pasó inadvertida. Para muchos aficionados, el nombre del colegiado polaco está inevitablemente ligado a uno de los momentos más gloriosos en la historia del fútbol argentino: la consagración frente a Francia en Lusail que permitió conquistar la tercera estrella.

El árbitro de la final de Qatar volverá a cruzarse con Argentina

La FIFA confirmó que Marciniak será el encargado de dirigir el compromiso entre Argentina y Argelia, acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes.

El equipo arbitral se completará con los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh como cuarto árbitro e Isaac Trevis como asistente de reserva.

A sus 45 años, Marciniak es considerado uno de los árbitros más prestigiosos del fútbol internacional. Su experiencia en competiciones de máxima exigencia y su presencia constante en partidos decisivos lo han convertido en una de las grandes referencias del arbitraje mundial.

Sin embargo, para Argentina su nombre tiene un significado especial.

Fue el juez principal de aquella inolvidable final disputada el 18 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail, donde la Albiceleste derrotó a Francia en una definición dramática por penales y levantó la Copa del Mundo después de 36 años.

Ahora, casi cuatro años después, volverá a estar presente en un partido del seleccionado nacional, aunque esta vez para marcar el inicio de una nueva ilusión mundialista.

Un símbolo entre dos Mundiales

La curiosidad resulta inevitable.

Marciniak fue el árbitro que estuvo en el campo de juego cuando Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar y ahora será quien dé el pitazo inicial al camino de Argentina en la defensa del título.

La imagen tiene un fuerte valor simbólico.

De alguna manera, el polaco quedó asociado al cierre de una de las etapas más gloriosas del fútbol argentino y ahora será testigo del comienzo de una nueva búsqueda por la gloria.

En un torneo donde la Albiceleste intentará lograr algo que muy pocos seleccionados consiguieron a lo largo de la historia —retener el título mundial—, el debut tendrá un ingrediente adicional que no pasó desapercibido.

Un historial favorable para la Selección Argentina

Más allá de la carga emotiva que representa su figura, los números también acompañan.

Con el encuentro ante Argelia, Szymon Marciniak alcanzará su cuarta participación como árbitro principal en partidos de la Selección Argentina en Copas del Mundo.

Hasta ahora, el balance resulta positivo para los campeones del mundo.

Argentina nunca perdió en los 90 minutos reglamentarios bajo su arbitraje y acumula dos triunfos y un empate.

El primer antecedente ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando el conjunto nacional igualó 1-1 frente a Islandia en un debut complicado que marcó el inicio de una Copa del Mundo difícil para el equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, Marciniak volvió a cruzarse en el camino argentino en dos ocasiones mucho más felices.

La primera fue en los octavos de final, cuando la Selección derrotó a Australia y avanzó a la siguiente instancia.

La segunda fue nada menos que en la final frente a Francia, considerada por muchos especialistas y aficionados como uno de los mejores partidos de la historia de los Mundiales.

Aquella noche terminó con Argentina celebrando desde los doce pasos y con Lionel Messi alcanzando la única conquista que le faltaba en su extraordinaria carrera.

Argentina pone en marcha la defensa del título

Mientras tanto, Scaloni continúa preparando el estreno frente a Argelia.

La Selección llega a Estados Unidos con el objetivo de ratificar el liderazgo que viene mostrando desde hace varios años y con una base consolidada que combina experiencia, jerarquía y una nueva generación de futbolistas que busca seguir haciendo historia.

El duelo contra el conjunto africano será el primer paso de un recorrido que promete estar cargado de desafíos.

Como ocurrió en Qatar, Argentina buscará comenzar con el pie derecho para encaminar rápidamente la clasificación a los octavos de final y evitar sobresaltos en la fase de grupos.

Los ojos del mundo estarán puestos una vez más sobre el campeón vigente.

Y curiosamente, el hombre que dirigió la final más recordada de la historia reciente volverá a estar allí, esta vez para dar inicio a una nueva aventura mundialista que ilusiona a millones de argentinos.