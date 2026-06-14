Catar envía una delegación a Teherán para destrabar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Una delegación de Catar llegó este domingo a Teherán con el objetivo de impulsar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en un momento en el que crecen las expectativas sobre la inminente firma de un acuerdo de paz entre ambos países, según informaron medios iraníes.

La agencia iraní ISNA reportó que uno de los asesores del ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, arribó a la capital iraní para avanzar en las conversaciones diplomáticas entre Teherán y Washington.

Por su parte, la agencia Tasnim confirmó la visita de los representantes cataríes y señaló que durante la misión se abordarán los últimos acontecimientos vinculados al proceso de negociación.

Catar y Pakistán, actores clave en la mediación

Catar y Pakistán desempeñan un papel central como mediadores en los contactos entre Irán y Estados Unidos. En las últimas semanas, las gestiones diplomáticas se intensificaron y diversas fuentes coinciden en que un entendimiento entre ambas naciones podría concretarse en el corto plazo, aunque todavía no existe una fecha oficial para la firma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el acuerdo sería firmado este domingo y sostuvo que el entendimiento permitiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

Sin embargo, desde Teherán moderaron esas expectativas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que el memorando de entendimiento con Washington no sería rubricado durante la jornada.

“Debemos esperar para conocer la fecha exacta de la firma del memorando. Aunque no será mañana, no se puede descartar que ocurra en los próximos días”, señaló el funcionario en declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA.

Firma virtual del acuerdo

Tanto Estados Unidos como Irán y Pakistán coinciden en que, cuando finalmente se concrete, la firma del acuerdo se realizará de manera virtual mediante un procedimiento electrónico.

Mientras continúan las negociaciones, la llegada de la delegación catarí a Teherán es interpretada como una señal de que los contactos diplomáticos siguen avanzando y que las partes buscan ultimar los detalles de un entendimiento que podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Teherán.