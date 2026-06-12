Netanyahu ratifica su alianza con Trump y endurece su postura frente al programa nuclear iraní

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó este viernes su firme oposición a que Irán avance en el desarrollo de armamento nuclear y aseguró que mantiene una coincidencia absoluta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a ese objetivo estratégico.

A través de un comunicado oficial, el mandatario israelí sostuvo que mientras permanezca al frente del gobierno de su país, Teherán no logrará acceder a armas nucleares. En ese sentido, destacó la sintonía política con el líder estadounidense y remarcó que ambos comparten la misma visión sobre la necesidad de impedir que la República Islámica fortalezca su capacidad militar en ese terreno.

Las declaraciones se produjeron apenas un día después de que Trump anticipara la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Irán, lo que abrió una nueva etapa de expectativas en torno a las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

En paralelo, el gobierno israelí expresó su respaldo a las condiciones planteadas por Estados Unidos para avanzar hacia un eventual acuerdo. La postura fue definida luego de una conversación telefónica entre Netanyahu y Trump, en la que ambos analizaron el contenido de un memorando de entendimiento que actualmente se encuentra en elaboración y que serviría como base para futuras negociaciones.

Desde la oficina del primer ministro señalaron que Netanyahu fue informado sobre los principales lineamientos del documento y sobre los pasos que podrían darse en el marco de las conversaciones con las autoridades iraníes.

Si bien Israel no participa de manera directa en las negociaciones, el jefe de gobierno valoró los compromisos asumidos por Trump respecto a los términos que debería contemplar un eventual acuerdo final. Según indicaron fuentes oficiales, Jerusalén considera fundamental que cualquier entendimiento garantice límites estrictos al desarrollo nuclear iraní y preserve la seguridad de la región.

Las declaraciones vuelven a poner de manifiesto la estrecha coordinación entre ambos gobiernos en un tema que desde hace años ocupa un lugar central en la agenda de seguridad de Israel y de sus principales aliados occidentales.