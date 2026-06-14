La CNV impuso nuevas reglas para las inversiones de organismos públicos y fondos previsionales

La CNV estableció nuevas reglas para las operaciones de organismos públicos y entidades previsionales.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 1151.

Los inversores alcanzados ya no podrán operar en segmentos bilaterales no garantizados.

Las transacciones deberán realizarse a través de mercados regulados o cámaras compensadoras.

La normativa busca incrementar la transparencia, la competencia y el control de las operaciones.

El objetivo es mejorar la formación de precios y reducir riesgos en la administración de recursos públicos y previsionales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una nueva regulación destinada a reforzar los controles sobre las operaciones que realizan organismos públicos y entidades que administran recursos provenientes de aportes previsionales obligatorios. La medida, formalizada mediante la Resolución General 1151, introduce cambios significativos en la forma en que estos actores podrán participar en el mercado de capitales y apunta a incrementar los niveles de transparencia, competencia y supervisión de las transacciones financieras.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el organismo regulador para fortalecer la integridad del sistema financiero y garantizar que las operaciones vinculadas a fondos públicos o previsionales se desarrollen bajo condiciones de mercado claramente verificables.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y los Agentes de Negociación (AN) ya no podrán registrar operaciones de determinados inversores institucionales mediante segmentos bilaterales no garantizados. En adelante, esas transacciones deberán canalizarse exclusivamente a través de mercados regulados o cámaras compensadoras que actúen como contraparte central y ofrezcan garantías de liquidación.

La resolución alcanza a un conjunto específico de actores que la CNV identifica como “Sujetos Restringidos”. Dentro de este grupo se encuentran organismos y entidades comprendidos por la Ley de Administración Financiera del Estado, entes públicos no estatales, organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con características equivalentes a las entidades nacionales, además de cajas previsionales y otras instituciones encargadas de administrar aportes previsionales obligatorios fuera del ámbito estatal.

No obstante, la regulación contempla algunas excepciones. Entre ellas figuran las entidades financieras alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que continuarán operando bajo sus marcos regulatorios específicos.

El cambio modifica una práctica que hasta ahora era habitual para muchos de estos inversores institucionales. En los segmentos bilaterales, las condiciones de cada operación podían acordarse directamente entre las partes involucradas, con menor exposición al resto de los participantes del mercado. Con la nueva disposición, las operaciones deberán desarrollarse en ámbitos donde exista una mayor concurrencia de actores y mecanismos de formación de precios más transparentes.

Desde la CNV sostienen que este esquema permitirá fortalecer la competencia, mejorar la trazabilidad de las transacciones y reducir la posibilidad de que determinadas operaciones generen distorsiones en los precios de los activos financieros.

La iniciativa también busca incrementar los niveles de control sobre recursos que poseen una importancia estratégica debido a su origen público o previsional. Al obligar a que las operaciones se concreten a través de mercados organizados y con garantías de liquidación, el regulador considera que se reducen riesgos asociados a prácticas que podrían afectar la transparencia o la eficiencia de las negociaciones.

En ese contexto, el presidente de la CNV, Roberto Silva, explicó que el objetivo principal consiste en asegurar que las operaciones se realicen en condiciones de mercado y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento general del sistema financiero. La intención es que los procesos de compra y venta de activos cuenten con mecanismos que favorezcan una adecuada formación de precios y una mayor visibilidad para todos los participantes.

Especialistas del sector destacan que la medida se inscribe en una tendencia observada en distintos mercados internacionales, donde los reguladores promueven cada vez más el uso de plataformas centralizadas y mecanismos de compensación garantizados para operaciones realizadas por grandes inversores institucionales.

Además de reforzar la transparencia, el nuevo esquema busca mejorar la confianza en el mercado de capitales local, especialmente cuando se trata de recursos que pertenecen directa o indirectamente al sector público o a sistemas previsionales.

La resolución representa así un nuevo paso dentro del proceso de modernización regulatoria impulsado por la CNV. El organismo considera que una mayor competencia, mejores mecanismos de supervisión y una adecuada formación de precios resultan elementos fundamentales para fortalecer el desarrollo del mercado financiero argentino y brindar mayores garantías sobre la administración de fondos de relevancia pública.