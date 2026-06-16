Inflación: las consultoras prevén que junio perforará el piso del 2% y refuerzan las expectativas de desaceleración

Las consultoras privadas estiman que la inflación de junio será inferior al 2% mensual.

La estabilidad de alimentos y la moderación de precios regulados explican gran parte de la desaceleración.

La inflación núcleo alcanzó en mayo su nivel más bajo del año con un registro de 1,9%.

Los combustibles sin aumentos y los subsidios contribuyeron a contener la evolución del índice.

Algunos analistas advierten que todavía es temprano para considerar controlado el proceso inflacionario.

Tarifas, combustibles y tipo de cambio aparecen como los principales riesgos para los próximos meses.

La inflación de junio podría ubicarse por debajo del 2% mensual, según las estimaciones preliminares de distintas consultoras privadas y analistas económicos. De confirmarse esa tendencia, el índice de precios mostraría una nueva desaceleración respecto del 2,1% registrado en mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), consolidando un escenario de moderación inflacionaria que el mercado sigue de cerca.

Las proyecciones surgen a partir del comportamiento observado durante las primeras semanas del mes, en las que los incrementos de precios mostraron una intensidad menor a la registrada en períodos anteriores. Entre los factores que explican esta dinámica aparecen la estabilidad de varios productos de consumo masivo, la moderación de los aumentos regulados y una menor presión en algunos sectores clave de la economía.

De acuerdo con los relevamientos privados, los servicios públicos, el transporte y las cuotas de medicina prepaga exhibieron ajustes contenidos durante el inicio de junio. En paralelo, el rubro alimentos y bebidas mostró una evolución relativamente estable. Mientras las verduras dejaron atrás las fuertes subas observadas meses atrás, las carnes continuaron registrando incrementos por encima del promedio, aunque sin alterar significativamente la tendencia general.

La consultora EcoGo proyectó una inflación mensual del 1,9%, impulsada por factores estacionales favorables y por una mayor incidencia de subsidios estatales en algunos servicios. Desde la firma señalaron además que la decisión de YPF de mantener sin cambios los precios de los combustibles contribuyó a evitar nuevas presiones sobre el índice general, un aspecto que suele tener impacto transversal en distintos sectores de la economía.

En la misma línea, Equilibra observó una desaceleración en la velocidad de aumento de los precios, atribuida tanto a la absorción del impacto de factores internacionales como a una mayor estabilidad en el mercado de la carne. Según los analistas, el contexto actual permite sostener expectativas más optimistas respecto de la evolución inflacionaria en el corto plazo.

Sin embargo, no todas las evaluaciones son plenamente optimistas. Desde Econviews e Invecq plantearon una mirada más cautelosa y advirtieron que, si bien los indicadores recientes resultan alentadores, todavía es prematuro concluir que el proceso inflacionario haya quedado definitivamente bajo control. Para esas consultoras, será necesario observar varios meses consecutivos de estabilidad para confirmar un cambio estructural en la dinámica de precios.

El antecedente inmediato fue el dato de mayo, que fue recibido positivamente por los mercados. En ese mes, la inflación se ubicó en 2,1%, lo que representó una reducción de medio punto porcentual respecto de abril. Además, la variación interanual descendió hasta el 33,2%, profundizando la tendencia de desaceleración observada durante los últimos meses.

Uno de los elementos más destacados del informe fue la evolución de la inflación núcleo, que excluye componentes regulados y estacionales. Ese indicador alcanzó el 1,9% mensual, el nivel más bajo del año, y fue interpretado como una señal de menor inercia inflacionaria en la economía.

No obstante, algunos componentes continuaron mostrando tensiones. Los precios estacionales avanzaron 3,5% durante mayo, impulsados principalmente por el fuerte incremento de las verduras, que en algunas regiones registraron alzas cercanas al 19%. Asimismo, los mayores aumentos sectoriales se verificaron en comunicaciones, educación y recreación y cultura.

De cara a los próximos meses, distintas consultoras mantienen una visión relativamente favorable. LCG considera que la inflación podría estabilizarse alrededor del 2% mensual gracias al ancla cambiaria, la apertura comercial y un nivel de actividad que todavía no genera presiones significativas sobre la demanda.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que la continuidad de la desinflación dependerá de múltiples factores. Entre ellos destacan la coordinación de expectativas, la conducta de las empresas en materia de remarcaciones y el cronograma de ajustes pendientes en tarifas y servicios.

Los principales focos de atención se concentran en las futuras actualizaciones tarifarias, la evolución de los combustibles y el comportamiento del tipo de cambio durante el segundo semestre. Bajo ese escenario, las proyecciones privadas para diciembre de 2026 continúan ubicando la inflación anual en una franja de entre 31% y 33%.