La crisis en Medio Oriente encarece los vuelos al exterior y golpea el bolsillo de los argentinos

El conflicto en Medio Oriente impulsó una fuerte suba del precio internacional del petróleo

El combustible para aviación representa cerca del 40% de los costos operativos de las aerolíneas

Los pasajes internacionales desde Argentina aumentaron en promedio alrededor del 16%

Los vuelos a Los Ángeles y Nueva York registraron los mayores incrementos tarifarios

Las compañías aéreas aplican recargos por combustible y ajustan sus operaciones para reducir costos

La incertidumbre geopolítica mantiene presión sobre las tarifas y complica una baja de precios en el corto plazo

La escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a tener consecuencias concretas sobre el transporte aéreo internacional y ya se refleja en el costo de los pasajes para los viajeros argentinos. El incremento del precio del petróleo, sumado a mayores costos operativos y nuevas cargas para el sector, provocó una fuerte suba en las tarifas aéreas hacia destinos internacionales, con aumentos que en algunos casos alcanzan el 30%.

La principal explicación detrás de este fenómeno se encuentra en la evolución del mercado energético. Antes de que se profundizaran las tensiones geopolíticas, el barril de petróleo Brent cotizaba cerca de los 66 dólares. Con el agravamiento de la crisis, llegó a tocar niveles cercanos a los 120 dólares, registrando una escalada superior al 80% en apenas unos meses. Aunque posteriormente retrocedió hasta ubicarse en torno a los 86 dólares, el impacto sobre la industria aérea ya había comenzado a sentirse.

El combustible para aviación, conocido como jet fuel, es uno de los componentes más sensibles dentro de la estructura de costos de las compañías aéreas. Según estimaciones del sector, representa cerca del 40% de los gastos operativos en vuelos de larga distancia. Por esa razón, cualquier variación significativa en el precio del petróleo suele trasladarse rápidamente a las tarifas que pagan los pasajeros.

Las proyecciones internacionales reflejan la magnitud del problema. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo prevé que el combustible para aviación alcance un valor promedio de 152 dólares por barril durante 2026, un incremento cercano al 70% respecto del año anterior. Esta situación obligó a las aerolíneas a revisar sus estrategias comerciales y operativas para intentar preservar la rentabilidad.

A ello se suma otro factor que incrementó los costos. Las restricciones y riesgos derivados del conflicto obligaron a numerosas compañías a modificar rutas tradicionales para evitar zonas de tensión militar. Los trayectos más extensos implican mayores tiempos de vuelo, consumo adicional de combustible y un incremento en las primas de seguros, elementos que terminan impactando en el precio final de los pasajes.

Los efectos ya son visibles en el mercado argentino. De acuerdo con relevamientos privados, el valor promedio de los vuelos internacionales desde Buenos Aires pasó de 715 a 824 dólares, lo que representa una suba cercana al 16%. Sin embargo, algunos destinos registraron incrementos mucho más pronunciados.

Los vuelos hacia Los Ángeles lideran los aumentos, con una variación cercana al 29%, mientras que las rutas hacia Nueva York muestran subas del orden del 23%. También se encarecieron los viajes a Miami, Madrid, Cancún y Punta Cana, destinos tradicionalmente elegidos por los argentinos para turismo y negocios.

La situación se ve agravada por la actualización de diversos costos locales vinculados a la actividad aeronáutica. Entre ellos se destaca la reciente modificación de la Tasa de Seguridad aeroportuaria, que incrementó los valores aplicados tanto a vuelos de cabotaje como internacionales. El ajuste generó cuestionamientos de representantes de la industria, quienes consideran que afecta la competitividad del mercado argentino frente a otros países de la región.

Mientras tanto, los organismos reguladores sostienen que las modificaciones responden a la necesidad de actualizar valores que permanecían atrasados desde hace varios años. El debate se mantiene abierto en un contexto donde las empresas reclaman previsibilidad para afrontar una coyuntura internacional cada vez más compleja.

Frente a este escenario, las aerolíneas comenzaron a implementar diversas medidas. Entre ellas aparecen los recargos temporales por combustible, la incorporación de aeronaves más eficientes y la reducción de algunas frecuencias para optimizar recursos. Incluso determinadas rutas proyectadas fueron canceladas por razones de rentabilidad.

Paradójicamente, estas dificultades conviven con un crecimiento del tráfico aéreo internacional. Durante los primeros meses de 2026, los viajes al exterior mostraron un fuerte incremento, mientras que el mercado doméstico evidenció señales de desaceleración. Esta diferencia revela que, pese al aumento de los costos, la demanda internacional continúa activa, aunque cada vez más condicionada por el precio de los pasajes.

La industria observa con preocupación los próximos meses. Los especialistas advierten que, mientras persista la incertidumbre geopolítica y el petróleo mantenga niveles elevados, las tarifas difícilmente regresen a los valores previos al conflicto. Para los viajeros argentinos, eso significa que planificar una salida al exterior requerirá un presupuesto considerablemente más alto que el de comienzos de año.