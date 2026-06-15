Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi

Marcelo Tinelli abrió la emisión dominical de Infobae Mundial desde Miami con un mensaje cargado de emoción. Antes de dar inicio al programa, el conductor dedicó unos minutos a recordar a Gaspi, el popular creador de contenido argentino de 23 años que, según los reportes difundidos este domingo, falleció en el accidente de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

La noticia también tuvo un impacto personal para Tinelli debido al fallecimiento de Lucas Vignale, director de cine y amigo cercano de su hijo Francisco, quien también habría sido una de las víctimas del siniestro.

“Este programa va dedicado para la familia de Gaspi”, expresó el conductor al comenzar la transmisión. Visiblemente conmovido, destacó el talento del influencer y confesó que seguía de cerca su trabajo desde hacía tiempo.

“A mí me hacía reír mucho. Sinceramente, me hacía reír mucho. No lo conocía, pero siempre pensaba que, si hoy estuviéramos al aire, tranquilamente podría haber estado en Videomatch”, señaló.

Para Tinelli, Gaspi representaba una forma de humor espontánea, irreverente y cercana al público, una característica que marcó gran parte de la identidad de sus ciclos televisivos más exitosos.

El impacto de una noticia inesperada

El conductor relató que recibió la noticia mientras ultimaba detalles del programa en Miami y reconoció que el golpe fue difícil de asimilar.

“Fue para mí algo muy fuerte”, admitió. Además, consideró que la repercusión trascendió el plano personal y alcanzó a toda la comunidad digital. “Lo que le pasa hoy al mundo de la comunicación, sobre todo digital, es que quedó convulsionado con esta noticia”, sostuvo.

Durante el programa también tomaron la palabra Toto Bordieri, Santi Grizas y Jerónimo “Yiyo” Garcilazo, integrantes del equipo de Infobae Mundial, quienes compartieron sus recuerdos y sensaciones tras conocerse la tragedia.

Bordieri recordó que conocía a Gaspi desde hacía varios años y reflexionó sobre la fragilidad de la vida. Por su parte, Grizas contó que, al enterarse de la noticia, pasó varias horas intentando confirmar la información debido a la gran cantidad de versiones que circulaban en redes sociales.

El homenaje de la comunidad del streaming

Yiyo Garcilazo destacó el lugar que Gaspi había logrado construir dentro del universo digital gracias a un estilo propio que lo diferenciaba del resto.

“Era disruptivo. Tenía una forma única de hacer contenido y se animaba a cosas que otros no”, afirmó.

Además, remarcó el sentimiento de unidad que se generó entre creadores y seguidores tras conocerse la noticia. “Hoy la comunidad está más unida que nunca”, expresó.

El equipo coincidió en que la mejor manera de homenajearlo era continuar con el programa manteniendo el humor que caracterizaba al joven creador de contenido.

El recuerdo de Lucas Vignale

Tinelli también dedicó unas palabras a Lucas Vignale, el realizador argentino que habría fallecido en el mismo accidente.

“Era un talento espectacular”, aseguró el conductor, quien explicó que mantenía una relación cercana con su familia a través de la amistad que unía al cineasta con su hijo Francisco.

“También sentía lo que le había pasado a mi hijo y su amistad con Lucas. Fue un día muy fuerte”, expresó.

Vignale tenía 28 años y venía de presentar su primer largometraje, El tren fluvial, en distintos festivales internacionales. La película había sido exhibida en Berlín, Nueva York y el BAFICI, mientras que su estreno comercial en Argentina estaba previsto para octubre.

Quién era Gaspi

Gaspi se había convertido en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales argentinas. Con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram, comenzó a generar contenido a los 17 años y ganó popularidad gracias a sus videos callejeros y a su característico saludo: “Buenas”.

Su crecimiento en las plataformas lo llevó a obtener el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards 2022. Más tarde participó de la Velada del Año organizada por Ibai Llanos en España, una de las competencias de boxeo amateur más importantes del mundo del streaming.

Precisamente a través de sus colaboraciones y apariciones junto a Ibai fue que Marcelo Tinelli comenzó a seguir de cerca su trabajo, convirtiéndose en uno de los tantos admiradores que este domingo decidieron despedirlo públicamente.