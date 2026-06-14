María Becerra reveló que perdió cuatro embarazos

La cantante argentina María Becerra compartió por primera vez detalles de una de las etapas más difíciles de su vida personal. Durante una entrevista grabada en Miami, la artista reveló que entre 2023 y 2025 atravesó cuatro pérdidas gestacionales y explicó cómo esas experiencias derivaron en un diagnóstico que cambió por completo sus planes de maternidad.

Según relató, todo comenzó en 2023 con un embarazo ectópico, una condición que ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero. En su caso, desconocía lo que estaba sucediendo porque nunca antes había estado embarazada y creyó que los síntomas eran parte de un proceso normal.

“Quedé embarazada, pero no en el útero, sino en otro lugar del cuerpo”, explicó durante la charla. Con el paso de los días, la situación se agravó hasta provocar la ruptura de una trompa de Falopio y una hemorragia interna que requirió atención médica de urgencia.

En aquel momento, ella y su pareja, el cantante J Rei, estaban ilusionados con la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, esa fue la primera de cuatro pérdidas que enfrentarían en los años siguientes.

La artista contó que posteriormente atravesó otros tres embarazos que tampoco pudieron llegar a término. Dos de ellos finalizaron en abortos espontáneos, situaciones que describió como hechos inesperados y fuera de su control.

El episodio más delicado ocurrió durante el último embarazo. Becerra reveló que sufrió una grave complicación de salud que la dejó inconsciente y que obligó a los médicos a actuar de manera inmediata. Según explicó, la situación llegó a ser tan crítica que los profesionales advirtieron a sus familiares sobre el riesgo que corría su vida.

Tras ese episodio, los especialistas le comunicaron un diagnóstico definitivo: un embarazo natural representa un peligro para su salud. “No puedo tener bebés de manera natural porque ponen en riesgo mi vida”, expresó durante la entrevista.

Pese al duro panorama, la cantante aseguró que no renuncia a su deseo de formar una familia. Por el contrario, explicó que junto a J Rei evalúan alternativas vinculadas a la fertilidad asistida y a los avances médicos disponibles en la actualidad.

“Podemos tener una familia, pero no de manera natural”, resumió, dejando en claro que existen otras posibilidades para concretar ese proyecto personal.

Además, Becerra explicó que decidió contar públicamente su historia porque considera importante generar conciencia sobre este tipo de situaciones. En especial, hizo referencia al embarazo ectópico y a la falta de información que existe sobre sus síntomas.

“Muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo tampoco conocía los síntomas y pensaba que era un embarazo normal”, señaló.

La artista también reconoció que nunca antes había hablado con tanta profundidad sobre estos episodios. Según contó, la conversación le brindó la confianza necesaria para compartir una experiencia que había mantenido en el ámbito privado durante años.

A sus 24 años, María Becerra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. Sin embargo, en esta oportunidad eligió correrse de la música para relatar una historia personal marcada por la pérdida, la recuperación y la búsqueda de nuevas alternativas para cumplir su deseo de ser madre.