Polémica por una canción dedicada a Lotocki: Majo Favarón volvió a quedar en el centro de la escena

Majo Favarón volvió a generar repercusiones en las redes sociales tras publicar una canción dedicada a su esposo, Aníbal Lotocki, quien cumple una condena de ocho años de prisión por mala praxis. El tema incluye referencias explícitas a la vida carcelaria, mensajes de apoyo al médico y frases que rápidamente despertaron opiniones divididas entre los usuarios.

La pieza musical fue compartida en sus plataformas digitales y contiene estrofas en las que la influencer se presenta como una figura de resistencia frente a las dificultades personales y familiares derivadas de la situación judicial de su pareja.

La controversia escaló cuando el contenido fue analizado en un programa de espectáculos, donde los conductores debatieron tanto el mensaje de la canción como el impacto que podría tener en la imagen pública de Lotocki.

Según se comentó durante la emisión, allegados al médico habrían manifestado preocupación por el efecto que algunas publicaciones de Favarón tendrían sobre su estado emocional. De acuerdo con esa versión, Lotocki atravesaría momentos de desánimo mientras permanece detenido y no vería con buenos ojos parte de la exposición mediática de su esposa en redes sociales.

Durante el programa también se recordó que Favarón suele compartir fotografías y videos de alto impacto visual, una situación que, según trascendió, habría generado incomodidad en el entorno del cirujano.

Lejos de bajar el tono de la polémica, la influencer respondió a las críticas mediante un nuevo video publicado en sus redes. Allí cuestionó a quienes la atacan por su actividad en internet y lanzó comentarios dirigidos a sus detractores, acompañados por un tono desafiante que volvió a alimentar el debate entre seguidores y críticos.

La publicación de la canción se suma a una larga serie de episodios mediáticos protagonizados por Favarón desde la detención de Lotocki. Mientras algunos usuarios destacan la fidelidad y el acompañamiento que le brinda a su esposo, otros consideran que la estrategia comunicacional elegida contribuye a mantener viva una polémica que continúa generando fuertes reacciones en la opinión pública.

Una vez más, las redes sociales se transformaron en escenario de un intenso intercambio de opiniones, con una figura pública que divide aguas y una historia que sigue captando la atención mediática.