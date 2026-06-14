La Selección argentina tuvo una tarde libre en Kansas: compras exclusivas y furor entre los hinchas

La Selección argentina continúa con su puesta a punto para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, pero este sábado los futbolistas tuvieron un momento de distensión. Tras el entrenamiento del mediodía en Kansas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni les otorgó la tarde libre y algunos jugadores aprovecharon para salir de paseo.

Nicolás Paz, Alejo "Flaco" López y Agustín Giay recorrieron el exclusivo centro comercial Halls, donde fueron reconocidos por varios hinchas argentinos que se acercaron para pedirles fotografías y autógrafos. Los tres futbolistas se mostraron relajados y predispuestos a compartir unos minutos con los fanáticos.

Durante la recorrida visitaron locales de reconocidas marcas internacionales como Dolce & Gabbana, Gucci, Prada y Valentino. Realizaron algunas compras que incluyeron suéteres valuados en US$ 246, zapatillas de US$ 432 y una campera cuyo precio alcanzó los US$ 1.225.

La presencia de los jugadores no pasó desapercibida entre los empleados del lugar. Tiffany, una de las vendedoras que los atendió, les pidió una fotografía y destacó su comportamiento durante la visita. “Fueron muy contentos, alegres y educados”, aseguró.

En medio de la exigente preparación para el estreno mundialista, los jóvenes futbolistas disfrutaron de una jornada diferente que combinó compras, encuentros con los hinchas y un breve descanso antes de volver a enfocarse en el desafío que se avecina en la Copa del Mundo.