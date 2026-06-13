Marcelo Tinelli habló de la denuncia de su hija Juana

Marcelo Tinelli vivió horas de profunda preocupación luego de conocerse que su hija Juana Tinelli denunció a su exnovio por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada del viernes en un reconocido boliche de Costanera Norte.

El conductor, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, aseguró que se enteró de la situación a través de los medios y reconoció que atravesó momentos de angustia al no poder comunicarse con su hija para conocer de primera mano qué había sucedido.

“Me acabo de enterar de lo mismo, la estoy llamando a Juani y no la encuentro. Si llego a saber algo te aviso en el momento”, le expresó a Luis Bremer cuando fue consultado por la denuncia que involucra a la joven modelo e influencer.

La incertidumbre aumentó con el paso de los minutos, ya que ni él ni la madre de Juana, Paula Robles, lograban establecer contacto con ella.

La tranquilidad llegó después de varios minutos de incertidumbre

La preocupación de Tinelli fue creciendo a medida que la noticia tomaba repercusión pública. Desde Estados Unidos intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con su hija, sin obtener respuesta inmediata.

Finalmente, después de varios minutos de tensión, Juana respondió los mensajes y logró tranquilizar a su familia.

“Recién me contesta Juana, me quedo más tranquilo. Me dijo que está bien”, le escribió posteriormente Marcelo Tinelli a la periodista Paula Varela, quien compartió el mensaje durante una cobertura televisiva.

La confirmación permitió bajar la preocupación inicial, aunque el episodio sigue siendo motivo de atención para toda la familia.

Qué denunció Juana Tinelli

La denuncia fue presentada durante la madrugada del viernes luego de un incidente ocurrido en Costa 7070, un conocido establecimiento ubicado en Costanera Norte.

Según trascendió, Juana habría mantenido una fuerte discusión con su expareja dentro del lugar. Posteriormente, cuando decidió retirarse acompañada por amigos y por su chofer —quien además cumple funciones de custodio—, informó a la policía que había sido agredida por el joven.

La intervención de las autoridades se produjo de inmediato, pero cuando los efectivos llegaron al lugar señalado, el denunciado ya no se encontraba allí.

De acuerdo con distintas versiones recogidas por periodistas que siguen el caso, empleados del boliche y de sectores gastronómicos cercanos indicaron que el joven abandonó el establecimiento antes de la llegada del patrullero.

Sin embargo, hasta el momento no trascendió con precisión en qué momento se retiró ni por cuál acceso dejó el predio.

Testigos confirmaron una discusión, pero no la agresión

Personal que se encontraba trabajando en el lugar aseguró haber presenciado una fuerte discusión entre ambos jóvenes.

Según los testimonios conocidos hasta ahora, varias personas escucharon gritos e intercambios verbales durante la noche, aunque manifestaron no haber visto una agresión física directa.

Estas declaraciones forman parte de los elementos que podrían ser analizados durante la investigación para reconstruir exactamente qué ocurrió durante la madrugada.

Mientras tanto, la denuncia presentada por Juana Tinelli continúa su curso y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias del episodio.

Quién es el joven denunciado

El señalado por la denuncia es Bautista Cuiña, quien mantuvo una relación sentimental con Juana Tinelli durante parte del año pasado.

El vínculo se hizo público en septiembre de 2025, cuando ambos comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, pocos meses después trascendió que la relación había llegado a su fin.

Bautista es hijo de un reconocido empresario argentino vinculado al rubro de los electrodomésticos y actualmente cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano.

Hasta el momento, no trascendieron declaraciones públicas de su parte respecto de la denuncia realizada por la hija del conductor.

La preocupación de la familia Tinelli

Aunque Marcelo Tinelli logró confirmar que Juana se encontraba en buen estado, el episodio generó una fuerte conmoción dentro del entorno familiar.

El conductor atravesó horas de incertidumbre al encontrarse fuera del país y sin posibilidad de contactar inmediatamente a su hija. La situación también mantuvo en alerta a Paula Robles, madre de Juana, quien inicialmente tampoco lograba comunicarse con ella.

Ahora, mientras la investigación avanza, la familia busca acompañar a la joven en este difícil momento y seguir de cerca el desarrollo judicial de la denuncia que volvió a colocar a los Tinelli en el centro de la escena mediática.