Ni un detalle librado al azar: el operativo para trasladar 500 kilos de carne argentina a la concentración de Argentina

La Selección Argentina no solo prepara tácticas, analiza rivales y ajusta detalles futbolísticos para defender el título mundial en Estados Unidos. También cuida cada aspecto relacionado con el bienestar de los jugadores, incluida una cuestión que para muchos argentinos resulta tan importante como el propio fútbol: la comida.

Por esa razón, la delegación encabezada por Lionel Scaloni trasladó más de 500 kilos de carne argentina de primera calidad hasta Kansas City, ciudad donde el equipo instaló su cuartel general para afrontar el Mundial 2026. El cargamento llegó al Origin Hotel, sede de concentración de la Albiceleste durante la fase inicial del torneo.

La decisión forma parte de una estrategia que se viene repitiendo desde hace varios años y que busca que los futbolistas mantengan los mismos hábitos alimenticios que tienen durante las convocatorias en Argentina, evitando cambios que puedan afectar su preparación física o su rendimiento deportivo.

Mucho más que un asado: una cuestión de rendimiento

Dentro de la estructura de la Selección, la alimentación es considerada un aspecto fundamental. El cuerpo médico, los nutricionistas y los preparadores físicos trabajan en conjunto para diseñar una dieta específica durante las competencias internacionales.

La idea es reducir al mínimo cualquier variable que pueda alterar la condición física de los futbolistas durante un torneo que exige máxima concentración y esfuerzo durante varias semanas.

En ese contexto, la carne argentina ocupa un lugar central. Además de formar parte de la cultura nacional, representa una fuente importante de proteínas y nutrientes para los jugadores.

Por eso, lejos de improvisar, la AFA organizó un complejo operativo logístico para garantizar que los cortes llegaran en perfectas condiciones a territorio estadounidense.

Un operativo que demandó meses de planificación

Trasladar más de media tonelada de carne a otro país no es una tarea sencilla. El proceso requirió meses de coordinación entre organismos sanitarios, empresas de transporte y autoridades aduaneras.

La mercadería debió cumplir estrictos controles bromatológicos y superar todas las exigencias sanitarias impuestas por Estados Unidos para permitir su ingreso.

El objetivo era claro: que el plantel pudiera seguir consumiendo productos idénticos a los que forman parte de su rutina habitual durante las concentraciones en el predio de Ezeiza.

Los cortes que acompañan a la Scaloneta

El cargamento incluye algunos de los cortes más emblemáticos de la gastronomía argentina, elegidos especialmente para satisfacer los gustos del plantel y mantener una alimentación equilibrada.

Entre los productos que viajaron a Kansas City se encuentran:

Bife ancho

Bife angosto

Vacío

Lomo

Colita de cuadril

Corazón de cuadril

Entraña fina

Matambre

Peceto

Roast beef

Asado de tira

Tapa de asado

Osobuco

Cada uno de ellos forma parte de los menús diseñados para acompañar la preparación de los campeones del mundo.

Qatar 2022: el antecedente que marcó un récord

La costumbre de llevar carne argentina a las grandes competencias no comenzó en Estados Unidos.

Durante el Mundial de Qatar 2022, la delegación nacional sorprendió con un operativo todavía más ambicioso. Según se conoció en aquel momento, la Selección trasladó nada menos que 2.630 kilos de carne para abastecer al plantel durante toda la competencia.

Aquel torneo terminó de la mejor manera posible para Argentina, con la conquista de la tercera estrella, y desde entonces muchos consideran que mantener las tradiciones gastronómicas también forma parte de la identidad del grupo que conduce Scaloni.

El corte favorito de los campeones del mundo

Si hubiera una tabla de posiciones gastronómica dentro de la concentración argentina, el asado de tira ocuparía el primer lugar.

Se trata del corte más elegido por gran parte del plantel y uno de los infaltables en cada encuentro grupal.

Muy cerca aparecen el vacío y el corazón de cuadril, mientras que otras opciones como el bife ancho suelen tener menos adeptos entre los jugadores.

Más allá de las preferencias individuales, el asado sigue siendo un momento de encuentro y camaradería dentro del grupo, una tradición que la Selección mantiene intacta incluso a miles de kilómetros de casa.

Messi y su debilidad por la comida casera

Aunque es uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino, Lionel Messi admite que no suele ser quien se pone al frente de la parrilla.

“No me gusta tanto, prefiero acompañar. Acá el año pasado lo hacía Fide (Di María), en Barcelona lo hacía Luis Suárez, mi hermano. Si hago, hago para la familia nomás”, contó alguna vez el capitán.

Cuando habla de sus comidas favoritas, el rosarino tampoco duda. Las milanesas a la napolitana preparadas por su madre, Celia, ocupan un lugar especial en su memoria.

“No encontré ninguna como las de mi casa”, confesó en más de una oportunidad.

Los gustos de Dibu Martínez y Otamendi

Emiliano Martínez también mantiene un fuerte vínculo con los sabores argentinos. El arquero campeón del mundo suele destacar las milanesas con puré como una de sus comidas preferidas y recuerda especialmente las que comía en la casa de una tía en Banfield.

Incluso desde Inglaterra, donde desarrolla gran parte de su carrera profesional, intenta mantener esa costumbre gracias a la ayuda de cocineros argentinos.

Por su parte, Nicolás Otamendi tampoco duda cuando le preguntan cuál es su plato favorito.

“Un asado, bien argentino y en familia”, suele responder el defensor, reflejando el espíritu de un grupo que busca conservar sus raíces incluso durante el evento deportivo más importante del planeta.

Mientras la Selección ajusta los últimos detalles para el debut frente a Argelia, una cosa parece segura: además del talento y la experiencia, la Scaloneta también tendrá un pedacito de Argentina en cada comida.