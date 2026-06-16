El peronismo del sur santafesino se reunió para proyectar una estrategia rumbo a 2027

Dirigentes, intendentes, presidentes comunales, legisladores y representantes sindicales participaron de un importante encuentro político en el sur de Santa Fe, donde se analizaron los desafíos del peronismo de cara a los próximos años y se comenzaron a delinear estrategias con vistas al escenario electoral de 2027.

La actividad reunió a referentes de distintos sectores del justicialismo y tuvo como eje central el debate sobre la situación económica, social y política del país, además de la necesidad de fortalecer la organización territorial en toda la provincia.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien participó mediante videoconferencia. Durante su intervención, llamó a consolidar espacios de militancia y preparación política frente a los desafíos que, según consideró, atravesará la Argentina en los próximos años.

El mandatario bonaerense sostuvo que el país se encamina hacia una etapa de fuerte discusión sobre el rumbo económico y productivo, y remarcó la importancia de construir alternativas que defiendan la industria nacional, el empleo y el desarrollo interno.

En ese marco, también cuestionó las políticas impulsadas por el gobierno nacional y advirtió sobre la posibilidad de que proyectos similares intenten mantenerse en el tiempo mediante nuevas figuras políticas. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de reforzar la participación ciudadana, la organización partidaria y el compromiso militante.

Kicillof destacó además la convocatoria lograda en el encuentro santafesino, interpretándola como una señal de movilización política y de interés por debatir propuestas para el futuro del país. Según expresó, existe en distintos puntos de la Argentina una voluntad creciente de involucrarse en la construcción de una alternativa de gobierno.

La jornada incluyó también exposiciones vinculadas a la gestión pública. Uno de los participantes fue Javier Alonso, quien compartió experiencias y herramientas aplicadas en materia de seguridad ciudadana. Su presentación abordó aspectos operativos, coordinación territorial y los desafíos que enfrentan las administraciones provinciales y municipales en un contexto de complejidad social y económica.

El encuentro dejó como resultado el fortalecimiento de vínculos entre distintos sectores del peronismo santafesino y la intención de profundizar el trabajo conjunto en los próximos años, con la mirada puesta en la construcción de una propuesta política competitiva para las futuras elecciones.