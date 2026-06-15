Crecen las tensiones en el Senado por Ficha Limpia y se profundizan las diferencias con Bullrich

La demora en el tratamiento de Ficha Limpia generó nuevas tensiones entre el oficialismo y sectores aliados

Patricia Bullrich quedó en el centro de las críticas por la estrategia parlamentaria adoptada

El Gobierno busca vincular Ficha Limpia con el resto de la reforma política impulsada en el Senado

Legisladores dialoguistas promueven alternativas para avanzar con el proyecto de manera independiente

Martín Goerling y Edith Terenzi trabajan en un borrador de dictamen para acelerar el debate

La falta de consensos complica la construcción de mayorías para las iniciativas del oficialismo en la Cámara alta

La discusión en torno al proyecto de Ficha Limpia volvió a exponer tensiones dentro del oficialismo y entre los sectores que habitualmente acompañan al Gobierno en el Senado. El debate, que permanece sin avances concretos pese a contar con respaldo de distintos bloques, comenzó a generar malestar entre legisladores dialoguistas que reclaman una definición sobre el futuro de una iniciativa considerada prioritaria por amplios sectores de la oposición.

El foco de las críticas se concentra en la conducción política de la bancada oficialista en la Cámara alta, encabezada por la senadora Patricia Bullrich. La situación se agravó tras una reunión realizada días atrás entre representantes del oficialismo y espacios aliados, donde quedó nuevamente en evidencia la falta de consensos respecto de la estrategia parlamentaria para impulsar la reforma política y, dentro de ella, el capítulo referido a Ficha Limpia.

La controversia surgió luego de que se consultara a la legisladora sobre la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, encargada de analizar la reforma política impulsada por el Gobierno. El paquete incluye modificaciones vinculadas a los partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel y la intención oficial de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según trascendió del encuentro, Bullrich reconoció que la comisión no fue convocada porque actualmente no existirían los votos necesarios para avanzar con el conjunto de la reforma. La explicación generó incomodidad entre varios senadores debido a que, en reuniones previas, se había planteado la posibilidad de analizar los distintos proyectos por separado y no necesariamente como parte de un único paquete legislativo.

Ese punto resulta central para quienes impulsan Ficha Limpia. Desde distintos sectores consideran que la iniciativa cuenta con mayores posibilidades de obtener respaldo parlamentario que otras propuestas incluidas dentro de la reforma política. Por esa razón, algunos legisladores comenzaron a trabajar en alternativas para destrabar el tratamiento y evitar que quede subordinado al resto de los cambios promovidos por el oficialismo.

Entre los principales impulsores de esa estrategia aparecen el senador del PRO Martín Goerling y la legisladora Edith Terenzi, quienes avanzan en la elaboración de un borrador de dictamen que reúna distintos aportes presentados por integrantes de la comisión. La intención es tener una propuesta lista para ser firmada en cuanto surja una oportunidad política para avanzar.

La iniciativa volvió a ganar impulso luego del fracaso registrado en 2025, cuando el proyecto no logró convertirse en ley. Desde entonces, varios sectores parlamentarios sostienen que las condiciones para su aprobación mejoraron y aseguran que existe una mayoría potencial dispuesta a respaldarla si finalmente llega al recinto.

El creciente malestar entre los bloques dialoguistas también responde a la percepción de que el Gobierno no muestra interés en acelerar el debate. Algunos legisladores incluso evalúan organizar reuniones paralelas dentro del Senado para visibilizar la falta de avances y presionar por una definición. Según sostienen, mantener congelada la discusión favorece indirectamente a sectores que históricamente se opusieron a la iniciativa.

Mientras tanto, la agenda legislativa continúa avanzando sobre otros temas. Para la próxima semana está previsto que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice proyectos vinculados a la denominada Ley Hojarasca y a la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León. Sin embargo, Ficha Limpia continúa sin fecha cierta de tratamiento.

La situación genera interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para sostener acuerdos con sectores aliados en la Cámara alta. En un escenario donde el Gobierno necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos, las diferencias sobre la estrategia parlamentaria comienzan a transformarse en un factor de creciente desgaste político.

A medida que se acumulan las postergaciones, la presión sobre la conducción del bloque oficialista aumenta y el futuro de Ficha Limpia vuelve a ubicarse en el centro de las disputas legislativas. El desenlace de esa discusión podría convertirse en una prueba clave para medir la capacidad de articulación política del oficialismo en el Senado durante los próximos meses.