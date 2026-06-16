Kicillof despidió a Taty Almeida y destacó su compromiso permanente con la memoria y los derechos humanos

Axel Kicillof participó del velatorio de Taty Almeida en la sede de Foetra.

El gobernador destacó el compromiso permanente de la dirigente con los derechos humanos.

Kicillof reveló que mantenía un contacto frecuente con Almeida a través de mensajes.

Resaltó la lucidez y la fortaleza que la referente conservó hasta sus últimos días.

Recordó que fue distinguida como Ciudadana Ilustre de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario señaló que su legado seguirá presente como símbolo de memoria, unidad y perseverancia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes del velatorio de Taty Almeida, una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. La despedida se realizó en la sede del sindicato Foetra, donde familiares, dirigentes políticos, militantes y ciudadanos se acercaron para rendir homenaje a una referente que mantuvo una intensa actividad pública hasta sus últimos días.

En un clima de profunda emoción, el mandatario bonaerense recordó la estrecha relación que mantenía con Almeida y resaltó su presencia constante en numerosas actividades organizadas por la provincia. Según señaló, la dirigente acompañó durante años distintos actos institucionales y conmemoraciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, especialmente las realizadas cada 24 de marzo, fecha en la que se recuerda el inicio del último gobierno militar.

Kicillof arribó al lugar vistiendo una camiseta de la Selección Argentina, en la antesala del encuentro deportivo que el combinado nacional disputaba esa jornada. El gesto acompañó una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria de una mujer que se convirtió en símbolo de memoria, verdad y justicia para varias generaciones.

Durante su paso por el velatorio, el gobernador reveló aspectos de la relación personal que mantenía con Almeida. Explicó que ambos intercambiaban mensajes de manera frecuente y que la histórica dirigente solía seguir de cerca sus apariciones públicas y entrevistas televisivas. Según relató, le enviaba comentarios, sugerencias y reflexiones que reflejaban su permanente interés por la realidad política y social del país.

Uno de los recuerdos que más destacó fue el último contacto que mantuvieron pocos días antes de su fallecimiento. Kicillof contó que, a pesar de encontrarse atravesando problemas de salud y permanecer internada, Almeida continuó comunicándose con él y mantuvo intacta la lucidez que la caracterizó durante toda su vida pública.

El mandatario remarcó que esa capacidad para mantenerse activa y comprometida hasta los 95 años constituía uno de los rasgos más admirables de su personalidad. A su entender, la dirigente conservó una fortaleza excepcional incluso en momentos de gran dificultad, transmitiendo siempre optimismo y convicción a quienes la rodeaban.

Durante sus declaraciones, Kicillof definió a Almeida como una auténtica maestra. Recordó que su formación docente estuvo presente en cada una de sus intervenciones públicas y consideró que su principal legado fue la capacidad de enseñar a través del ejemplo. Para el gobernador, la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora logró convertir una experiencia personal profundamente dolorosa en una causa colectiva basada en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.

El mandatario también evocó el reconocimiento que la provincia de Buenos Aires le otorgó recientemente al declararla Ciudadana Ilustre. Destacó que, aun en los últimos años, Almeida continuó participando activamente en encuentros con jóvenes y en distintas actividades educativas y culturales impulsadas por el gobierno provincial.

Más allá de la dimensión institucional, Kicillof subrayó el mensaje que, según su visión, dejó la trayectoria de la dirigente. Señaló que su ejemplo representa valores como la unidad, la perseverancia y el compromiso ciudadano, elementos que consideró fundamentales para afrontar los desafíos del presente.

En ese sentido, sostuvo que la influencia de Almeida seguirá vigente a través de quienes continúan promoviendo las banderas que ella defendió durante décadas. También afirmó que su figura permanecerá como una referencia moral y política para amplios sectores de la sociedad argentina.

Mientras se desarrollaba la despedida, una extensa fila de personas aguardaba en las inmediaciones de Foetra para rendir homenaje a una de las voces más representativas de la defensa de los derechos humanos. El féretro, acompañado por una imagen sonriente de Almeida, recibió el reconocimiento de dirigentes, militantes y ciudadanos que se acercaron para despedir a una mujer cuya historia quedó estrechamente ligada a una de las luchas más significativas de la democracia argentina.