Las pymes alertan por la caída del consumo y advierten sobre un deterioro creciente de la actividad económica

Las pymes advierten que la caída del consumo continúa afectando a la actividad económica.

Las ventas minoristas registraron una baja interanual del 1,2% durante mayo.

Los concursos preventivos aumentaron más de 130% entre 2023 y 2025.

La provincia de Buenos Aires concentra buena parte de las preocupaciones del sector productivo.

Las pequeñas y medianas empresas generan alrededor del 70% del empleo privado formal.

Los empresarios reclaman financiamiento, alivio fiscal y una recuperación del mercado interno.

Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilidad y el Gobierno destaca avances en materia fiscal e inflacionaria, distintos sectores productivos continúan describiendo una realidad mucho más compleja en la economía cotidiana. Comercios con menores niveles de ventas, industrias trabajando por debajo de su capacidad instalada, inversiones demoradas y empresas que enfrentan crecientes dificultades financieras conforman un escenario que preocupa a empresarios y entidades representativas de las pequeñas y medianas empresas.

La situación se percibe con especial intensidad en la provincia de Buenos Aires, principal centro productivo del país y uno de los territorios donde se concentra una parte significativa de la actividad industrial, comercial y de servicios. Allí, el diagnóstico que se repite entre empresarios, comerciantes y emprendedores apunta a una misma problemática: la persistente debilidad del consumo interno.

La percepción encuentra respaldo en distintos indicadores sectoriales. De acuerdo con datos elaborados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme registraron durante mayo una caída interanual del 1,2%. A su vez, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 mostró una retracción del 3,1%, reflejando las dificultades que atraviesan numerosos comercios para recuperar niveles de actividad.

Los empresarios señalan que el problema no se limita únicamente a una disminución de la demanda. A la reducción de las ventas se suman mayores costos operativos, dificultades para acceder al financiamiento y una creciente presión sobre la rentabilidad de los negocios. Como resultado, muchas empresas deben afrontar el desafío de sostener sus estructuras con ingresos cada vez más ajustados.

Las consecuencias comienzan a reflejarse en otros indicadores que generan especial preocupación. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de concursos preventivos aumentó un 131,7% entre 2023 y 2025. Además, durante el primer trimestre judicial de 2026 se registraron 92 nuevos procesos concursales, una cifra que alimenta las alertas sobre la situación financiera de numerosas compañías.

Detrás de cada concurso preventivo existe una empresa que busca reorganizar sus obligaciones para evitar el cierre definitivo. En muchos casos, estas situaciones involucran a industrias, comercios y emprendimientos que representan fuentes de empleo para cientos de trabajadores y que mantienen vínculos con proveedores, clientes y cadenas productivas de distintas regiones del país.

Desde el sector pyme advierten que la desaparición de empresas genera efectos que van más allá de las estadísticas económicas. Cada cierre implica la pérdida de capacidades productivas, conocimientos acumulados durante años y oportunidades de desarrollo para las comunidades donde esas actividades se desarrollan.

La relevancia de las pequeñas y medianas empresas dentro de la economía argentina explica buena parte de la preocupación. Las pymes representan más del 99% del entramado empresarial nacional y generan alrededor del 70% del empleo privado formal. Su desempeño, por lo tanto, tiene un impacto directo sobre la actividad económica general y sobre el mercado laboral.

En ese contexto, referentes empresariales insisten en que la recuperación económica no puede evaluarse exclusivamente a partir de variables financieras o monetarias. Consideran que la verdadera mejora deberá reflejarse en los niveles de producción, en la actividad comercial, en la generación de empleo y en la recuperación del consumo.

Entre las principales demandas del sector aparecen la necesidad de aliviar la carga fiscal, ampliar el acceso al crédito para capital de trabajo e inversiones y garantizar reglas estables que permitan planificar proyectos de largo plazo. Sin embargo, el reclamo más recurrente sigue siendo la recuperación del mercado interno.

Los empresarios sostienen que ninguna estrategia de crecimiento puede consolidarse sin una demanda sostenida que impulse la producción y el comercio. En ese sentido, remarcan que el equilibrio macroeconómico constituye una condición importante, pero no suficiente, para garantizar el desarrollo de las empresas.

La discusión sobre el rumbo económico continúa abierta. Mientras el Gobierno apuesta a consolidar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, sectores productivos advierten que el desafío inmediato pasa por lograr que esa mejora se traduzca en una recuperación efectiva de la actividad diaria que sostienen miles de pymes en todo el país.