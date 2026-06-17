El hombre más rico de Asia invierte en el país: el gigante indio Adani llega a Vaca Muerta

La energía argentina captó la atención de uno de los grupos económicos más poderosos del planeta. El Grupo Adani, liderado por Gautam Adani —el hombre más rico de Asia—, desembarcará en la Argentina para participar en un megaproyecto clave: la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), que es el gas que se congela para poder viajar en barcos. Esta histórica llegada representa el primer paso del coloso de la India en América Latina, atraído por el enorme potencial que tiene el yacimiento de Vaca Muerta.

La empresa asiática se unió a la firma local Meridian Group para ganar un importante contrato de u$s70 millones que durará diez años. Su tarea no será extraer el gas, sino encargarse de toda la logística en el mar. Para ello, aportarán una flota de seis barcos especiales y remolcadores que se ocuparán de guiar y asistir a los gigantescos buques extranjeros que vendrán a buscar el combustible argentino para llevarlo al mundo.

Toda esta actividad se concentrará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. Allí funciona el proyecto Southern Energy, una unión de grandes empresas como YPF, Pan American Energy y Pampa Energía. La idea es instalar dos enormes barcos que funcionarán como fábricas flotantes para transformar el gas en líquido. Este plan es tan grande que se convirtió en la iniciativa de mayor escala del país, con una inversión total que supera los u$s15.000 millones, protegida bajo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La llegada de Adani no es casualidad, sino que responde a una necesidad del continente asiático. Actualmente, la India compra casi todo su gas en Medio Oriente, una zona con constantes conflictos políticos que ponen en riesgo sus barcos. Por eso, ven a la Argentina como un proveedor alternativo y seguro para abastecerse a largo plazo. Con este desembarco, Vaca Muerta deja de ser una promesa del futuro y se transforma en una realidad palpable, atrayendo inversiones millonarias de los jugadores más importantes del comercio mundial.