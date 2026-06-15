La conmovedora historia del DT de Curazao: volvió a dirigir a los 78 años y se emocionó tras la dura derrota ante Alemania

El debut de la selección de Curazao en la Copa del Mundo 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Más allá de la contundente derrota por 7-1 frente a Alemania, todas las miradas se posaron sobre el entrenador neerlandés Dick Advocaat, quien no pudo contener las lágrimas antes del encuentro y volvió a emocionarse durante el desarrollo del partido.

A sus 78 años, el histórico director técnico vivió una jornada cargada de sentimientos. Su presencia en el Mundial estuvo marcada por una historia de sacrificio familiar, resiliencia y amor por el fútbol.

La clasificación de Curazao, una isla caribeña de apenas 160.000 habitantes, ya representaba una auténtica hazaña deportiva. Bajo la conducción de Advocaat, el seleccionado logró alcanzar por primera vez una Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del proceso clasificatorio.

Sin embargo, en febrero de este año, el entrenador recibió una noticia que cambió por completo sus prioridades. Su hija fue diagnosticada con una grave enfermedad y debía iniciar un tratamiento de quimioterapia de manera inmediata. Frente a esa situación, Advocaat decidió dejar su cargo y regresar a los Países Bajos para acompañarla durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con el paso de los meses llegaron las buenas noticias. La evolución favorable de su hija permitió que el entrenador volviera a pensar en el fútbol. Entonces recibió el llamado de la federación de Curazao para retomar el proyecto que él mismo había iniciado. El plantel respaldó su regreso y el veterano estratega aceptó el desafío de conducir al equipo en la primera participación mundialista de su historia.

La emoción fue evidente desde los himnos nacionales. Visiblemente conmovido, Advocaat debió refugiarse en el banco de suplentes mientras intentaba contener las lágrimas por todo lo vivido durante los últimos meses.

¡NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS! Dick Advocaat, entrenador de Curazao, vivió con muchísima emoción el histórico gol de Comenencia ante Alemania en el Mundial. ¡Fútbol!



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Aunque la superioridad alemana terminó reflejándose en el marcador, Curazao tuvo su momento de gloria. A los 21 minutos del primer tiempo, Livano Comenencia marcó el empate transitorio frente al experimentado arquero Manuel Neuer, desatando el festejo de los futbolistas y la explosión de alegría de su entrenador.

Ese gol quedó grabado para siempre en la historia del fútbol curazoleño. Por unos instantes, la modesta selección caribeña puso contra las cuerdas a una de las grandes potencias del planeta y provocó la admiración de miles de aficionados alrededor del mundo.

El camino en el Mundial será complejo para la "Marea Azul", pero la historia ya está escrita. Más allá de los resultados, Curazao logró cumplir un sueño impensado y Dick Advocaat protagonizó una de las postales más humanas y conmovedoras que dejó la Copa del Mundo 2026.

Ahora, el conjunto caribeño buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Ecuador el 20 de junio y a Costa de Marfil el 25, en los encuentros restantes de la fase de grupos.