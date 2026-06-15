En Italia aseguran que el Inter de Milán va por Franco Mastantuono

El futuro de Franco Mastantuono vuelve a estar en el centro de la escena europea. Mientras José Mourinho comienza a delinear su proyecto en Real Madrid tras asumir nuevamente como entrenador del conjunto español, desde Italia surgieron versiones que vinculan al joven argentino con uno de los clubes más importantes de la Serie A: Inter de Milán.

El mediocampista, que llegó al Merengue procedente de River Plate rodeado de grandes expectativas, todavía no logró consolidarse como una pieza habitual dentro del equipo. Durante su primera etapa en el club español disputó 35 partidos y marcó tres goles, números que reflejan una participación importante, aunque por debajo de las expectativas generadas en torno a una de las mayores promesas del fútbol argentino.

En ese contexto, medios italianos señalaron que el Inter analiza la posibilidad de incorporarlo en el próximo mercado de pases. Según informó el diario Repubblica, Florentino Pérez y Beppe Marotta, máximos dirigentes de Real Madrid e Inter de Milán, mantuvieron recientemente una reunión en la que, entre otros temas, conversaron sobre posibles movimientos de mercado.

Inter analiza alternativas para reforzar su plantel

El encuentro entre ambos directivos se habría producido en el marco de un amistoso de leyendas organizado entre Real Madrid e Inter. Allí, además de intercambiar opiniones sobre la actualidad de sus instituciones, también habrían surgido conversaciones vinculadas a posibles operaciones futuras.

Aunque el principal nombre que aparece en la órbita del conjunto italiano es el de Nico Paz, otro futbolista argentino que está disputando el Mundial 2026, la alternativa de Mastantuono también habría sido considerada por la dirigencia nerazzurra.

Inter viene de conquistar la Serie A y la Coppa Italia, pero su objetivo es dar un salto de calidad en el plano internacional. Tras una decepcionante eliminación en la Champions League frente a Bodo/Glimt, el club busca reforzar su plantel para volver a competir entre los principales candidatos de Europa.

Real Madrid podría evaluar una salida

La situación de Mastantuono en Madrid genera incertidumbre. El club apostó fuerte por el ex River y, en su momento, incluso desistió de ejecutar una cláusula de recompra por Nico Paz para avanzar por la contratación del joven argentino.

Sin embargo, tras una temporada en la que no logró afianzarse completamente, en España comenzaron a circular versiones sobre una posible cesión para que el futbolista gane continuidad y experiencia. En ese escenario, Inter aparece como uno de los posibles destinos interesados en sumar al mediocampista.

Por el momento no existen negociaciones confirmadas, pero desde Italia aseguran que el nombre de Franco Mastantuono figura entre las opciones que maneja el conjunto de Milán para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada.