Sorpresa en la práctica de la Selección: la visita que recibió Scaloni y llamó la atención de todos

La Selección Argentina continúa con su preparación en Kansas City de cara al esperado debut frente a Argelia en el Mundial 2026. Mientras Lionel Scaloni ultimaba detalles junto a sus dirigidos en una de las últimas prácticas antes del estreno mundialista, una visita inesperada interrumpió por unos minutos el entrenamiento y dio lugar a una escena cargada de recuerdos y emoción.

El entrenador campeón del mundo recibió la visita de Djalminha, una de las figuras más recordadas del Deportivo La Coruña de principios de los años 2000 y compañero suyo durante aquella exitosa etapa en el fútbol español. El brasileño, que actualmente se desempeña como comentarista televisivo, aprovechó su presencia en la Copa del Mundo para acercarse al predio argentino y reencontrarse con uno de sus viejos amigos.

Un abrazo que recorrió el predio argentino

Las imágenes captadas durante la práctica mostraron el cálido momento entre ambos. Apenas se vieron, Scaloni y Djalminha se fundieron en un abrazo y compartieron varios minutos de conversación entre risas, recuerdos y gestos de afecto.

El reencuentro llamó la atención de jugadores, colaboradores y periodistas presentes en el entrenamiento. No era para menos: ambos compartieron vestuario en uno de los equipos más recordados de la historia reciente de España, el Deportivo La Coruña que logró conquistar LaLiga y desafiar a gigantes como Real Madrid y Barcelona.

Tras el encuentro, Scaloni retomó rápidamente sus tareas al frente del seleccionado nacional, enfocado en la preparación del primer compromiso mundialista. Djalminha, en cambio, se acercó a la zona de prensa para dialogar con los medios presentes.

El deseo de Djalminha para Argentina en el Mundial

Durante una entrevista con Nicolás Singer, periodista de TN, el exfutbolista brasileño fue consultado sobre las posibilidades de la Selección Argentina en la Copa del Mundo y no dudó en expresar su cariño por Scaloni.

“Yo hincho por mis amigos. Me quedé muy contento con lo que pasó con él. Seguro que quiero que Argentina llegue lo más lejos posible. Claro que si se encuentra con Brasil, ahí es complicado”, afirmó entre sonrisas.

Las declaraciones reflejaron la buena relación que ambos mantienen pese al paso de los años y a la histórica rivalidad futbolística entre argentinos y brasileños.

Una amistad nacida en el Deportivo La Coruña

Scaloni y Djalminha coincidieron en uno de los períodos más exitosos del club gallego. A comienzos de la década del 2000 formaron parte de un plantel que quedó en la historia del fútbol español por su capacidad para competir de igual a igual contra los equipos más poderosos del continente.

Aquella convivencia generó vínculos que perduraron más allá de sus carreras como futbolistas. El reencuentro en Kansas City dejó en evidencia que la amistad sigue intacta más de dos décadas después.

El curioso encuentro de Djalminha con Lionel Messi

La admiración de Djalminha por el fútbol argentino no es nueva. De hecho, el brasileño protagonizó un episodio muy comentado con Lionel Messi durante el Mundial de Clubes disputado el año pasado.

Luego del empate 2-2 entre Inter Miami y Palmeiras, el capitán argentino abandonaba el campo de juego con evidente fastidio por el resultado cuando se cruzó con el exjugador brasileño en una de las tribunas.

Lejos de seguir su camino, Messi se detuvo para saludarlo afectuosamente. Ambos compartieron un abrazo, intercambiaron algunas palabras y el rosarino incluso le obsequió una camiseta.

“Me reconoció, ídolo, el tipo es un fenómeno”, recordó posteriormente Djalminha en una entrevista con el periodista Caio Ricard.

Ahora, en plena Copa del Mundo 2026, el brasileño volvió a encontrarse con otra figura clave del fútbol argentino. Esta vez fue el turno de Scaloni, quien recibió una visita especial en medio de la concentración mundialista y sumó un momento distendido antes del desafío que representa iniciar la defensa del título conseguido en Qatar.