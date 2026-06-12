Scaloni mueve las piezas antes del debut: Senesi entra en la lista mundialista tras la baja de Balerdi

La Selección Argentina debió realizar una modificación inesperada en su lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pocos días del debut ante Argelia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Marcos Senesi fue convocado para integrar el plantel de Lionel Scaloni, ocupando el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi tras sufrir una lesión que lo marginará del certamen.

La noticia representa un duro golpe para el defensor del Olympique de Marsella, que venía atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y había logrado consolidarse como una alternativa importante dentro de la estructura defensiva del seleccionado argentino.

Balerdi se pierde el sueño mundialista

La baja de Leonardo Balerdi se produjo luego de una lesión sufrida durante los entrenamientos previos al debut mundialista.

Según informaron desde el cuerpo médico de la Selección, el zaguero sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, una dolencia que requiere un período de recuperación incompatible con los tiempos de la competencia.

La noticia cayó como un balde de agua fría tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico. Balerdi llegaba al Mundial respaldado por una gran temporada en el fútbol francés, donde se convirtió en una pieza clave del Olympique de Marsella y acumuló actuaciones que lo llevaron a ganarse un lugar entre los 26 elegidos por Scaloni.

Sin embargo, la lesión terminó frustrando su primera experiencia en una Copa del Mundo.

Senesi, el elegido para cubrir la vacante

Ante la necesidad de reemplazar al defensor lesionado, Lionel Scaloni optó por un futbolista que conoce perfectamente la dinámica de la Selección y que viene mostrando un nivel sobresaliente en Europa.

Marcos Senesi era uno de los nombres que figuraban en la lista ampliada de reservas y siempre estuvo bajo consideración del cuerpo técnico. Su perfil encajaba perfectamente en las necesidades del equipo: es marcador central natural, zurdo y posee experiencia tanto en competencias internacionales como en las principales ligas europeas.

Además, llega al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras destacarse en la Premier League, recientemente fue anunciado como nuevo refuerzo del Tottenham, uno de los clubes más importantes del fútbol inglés.

Su presente deportivo terminó inclinando la balanza a su favor en una decisión que debía tomarse con rapidez.

Un premio a la paciencia y al trabajo

Mientras la Selección ultimaba detalles para su estreno mundialista, Senesi se mantenía entrenando de manera individual, consciente de que podía surgir una oportunidad de último momento.

Esa oportunidad finalmente llegó con el llamado de Scaloni y de la AFA, que le comunicaron oficialmente que debía incorporarse de inmediato a la concentración argentina en Estados Unidos.

Para el ex defensor de San Lorenzo, la convocatoria representa la posibilidad de cumplir uno de los mayores sueños de cualquier futbolista: disputar una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina.

Argentina ajusta piezas antes del debut

Con la incorporación de Senesi, la lista definitiva vuelve a quedar completa y el cuerpo técnico recupera variantes en una zona sensible del campo de juego.

La defensa fue uno de los sectores que más preocupó a Scaloni durante la preparación, especialmente por la exigencia física que representa una competencia tan intensa como el Mundial.

Por ese motivo, contar con un central experimentado y con rodaje internacional como Senesi aparece como una solución importante para afrontar el desafío.

Ahora, el flamante convocado deberá sumarse rápidamente a los entrenamientos en Kansas, donde la Albiceleste continúa ajustando detalles para el esperado debut frente a Argelia.

Mientras tanto, Argentina lamenta la ausencia de Balerdi, pero encuentra en Senesi una alternativa de jerarquía para sostener la ilusión de defender el título y volver a pelear por la gloria máxima del fútbol mundial.