Alarma y expectativa en la Selección: Dibu Martínez espera un estudio clave para definir su regreso

La Selección Argentina sigue de cerca la evolución física de Emiliano “Dibu” Martínez, quien atraviesa horas decisivas en su recuperación de una lesión en la mano derecha. El arquero se someterá a una resonancia magnética que permitirá determinar si está en condiciones de volver a entrenar con normalidad y llegar al estreno del equipo en la competencia internacional.

El guardameta sufrió una fractura en el dedo anular derecho durante la final de la Europa League, una lesión que obligó a modificar su rutina de trabajo en las últimas semanas. Desde entonces, el cuerpo médico monitorea de manera permanente su evolución con el objetivo de acelerar los tiempos sin poner en riesgo la recuperación.

Las sensaciones dentro del plantel son positivas. Durante los últimos entrenamientos, Martínez realizó tareas progresivas y ejercicios específicos para mantener la actividad física mientras protegía la zona afectada. Incluso trabajó con elementos de menor impacto para no comprometer el proceso de consolidación ósea.

El estudio médico programado para las próximas horas será determinante. Si los resultados muestran una evolución favorable y confirman la correcta formación del callo óseo, el arquero podrá abandonar el vendaje que utilizó desde la lesión y reintegrarse plenamente a las prácticas con pelota.

En la última sesión de entrenamiento, el marplatense realizó trabajos diferenciados junto a uno de los futbolistas convocados para colaborar como sparring, una señal de que el cuerpo técnico continúa administrando cuidadosamente las cargas físicas.

Tras uno de los amistosos recientes, el entrenador Lionel Scaloni se mostró moderadamente optimista respecto a la recuperación del arquero. El DT explicó que los médicos evaluaban retirar parte de la protección del dedo y aumentar gradualmente la intensidad de los entrenamientos si la respuesta clínica era la esperada.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene en torno a la formación que afrontará el debut. El cuerpo técnico aguarda el informe definitivo para determinar si podrá contar con uno de los referentes del plantel desde el inicio del torneo.

Argentina iniciará su camino en la competencia frente a Argelia el próximo martes en Kansas. Luego tendrá otros dos compromisos de la fase de grupos, ante Austria y Jordania, encuentros que serán fundamentales para avanzar a la siguiente instancia.

Por el momento, todas las miradas están puestas en la evolución de Dibu Martínez. El resultado de la resonancia será la pieza que falta para despejar las dudas y confirmar si el arquero campeón del mundo estará listo para defender el arco argentino desde el arranque del certamen.