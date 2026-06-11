Ander Herrera negocia su salida a seis meses del final de su contrato

Boca podría concretar en los próximos días una de las bajas más resonantes de su plantel. El mediocampista español Ander Herrera se encuentra negociando la rescisión anticipada de su contrato y todo indica que su ciclo en el club está cerca de llegar a su fin, incluso antes del inicio formal de la nueva etapa encabezada por Rodolfo Arruabarrena.

El exjugador de Manchester United y Paris Saint-Germain tiene vínculo vigente por seis meses más, pero la situación deportiva actual y los planes del futuro entrenador habrían acelerado las conversaciones para una salida acordada entre las partes.

La posibilidad de su partida representa un nuevo movimiento dentro del proceso de reestructuración que Boca comenzará a transitar de cara al segundo semestre de la temporada.

Herrera negocia su salida de Boca

Según trascendió en las últimas horas, desde el club ya le habrían comunicado al futbolista que no formaría parte de los principales planes deportivos para la nueva etapa.

Ante este escenario, Herrera decidió avanzar en la búsqueda de una salida consensuada y sin conflictos.

La intención del mediocampista es resolver la situación en buenos términos y cerrar su ciclo en el club de manera ordenada, evitando cualquier tipo de controversia contractual.

Por ese motivo, le pidió a sus representantes que inicien las gestiones correspondientes para alcanzar un acuerdo de rescisión antes de que finalice oficialmente su contrato.

Un paso por Boca marcado por las lesiones

La llegada de Ander Herrera había generado una enorme expectativa entre los hinchas de Boca debido a su prestigiosa trayectoria internacional y a la experiencia acumulada en algunas de las ligas más importantes del mundo.

Sin embargo, los problemas físicos nunca le permitieron encontrar continuidad.

Desde su desembarco en el club, el español sufrió una serie de lesiones musculares que limitaron significativamente su participación y le impidieron sostener una regularidad dentro del equipo.

A pesar de ello, cada vez que logró estar disponible dejó muestras de su calidad futbolística, liderazgo y capacidad para ordenar el juego en la mitad de la cancha.

Los números de Ander Herrera con la camiseta xeneize

Durante su estadía en Boca, Herrera disputó un total de 29 partidos oficiales y convirtió un gol.

Si bien la cifra quedó lejos de las expectativas iniciales, el volante logró ganarse el respeto de gran parte de la hinchada gracias a su profesionalismo y compromiso cada vez que le tocó jugar.

Muchos fanáticos consideran que las lesiones impidieron ver la mejor versión de un futbolista que llegó con pergaminos de sobra después de sus pasos por el fútbol inglés, francés y español.

Arruabarrena prepara una profunda renovación del plantel

La posible salida de Herrera sería apenas una de las varias modificaciones que podrían producirse en Boca durante las próximas semanas.

De acuerdo con distintas informaciones surgidas en torno al nuevo cuerpo técnico, Rodolfo Arruabarrena ya tendría definida una primera evaluación del plantel y habría identificado a varios futbolistas que no formarían parte de su proyecto.

El objetivo sería reducir el número de jugadores y comenzar una renovación que le permita construir un equipo con características acordes a su idea futbolística.

Los jugadores que podrían dejar Boca

Según informó el periodista Sebastián Infanzón, existe un grupo de futbolistas que serían considerados prescindibles para la próxima temporada.

Entre los nombres mencionados aparecen:

Lucas Janson

Agustín Martegani

Rey Domenech

Carlos Palacios

Ángel Romero

Juan Ramírez

Nicolás Orsini

La decisión todavía no fue oficializada por el club, pero la expectativa es que Arruabarrena mantenga reuniones individuales con varios integrantes del plantel para comunicarles cuál será su situación de cara al próximo semestre.

Un mercado de pases que promete movimientos importantes

La inminente llegada de Arruabarrena abre un nuevo escenario en Boca y todo indica que el mercado de pases estará marcado por cambios significativos.

Mientras se define el futuro de Herrera y de otros futbolistas que podrían abandonar la institución, la dirigencia trabaja en conjunto con el nuevo entrenador para reorganizar el plantel y planificar las incorporaciones necesarias.

En ese contexto, la salida del español aparece cada vez más cercana y podría transformarse en el primer movimiento fuerte de una etapa que promete una profunda renovación dentro del plantel xeneize.