Infantino rompió el silencio antes del inicio del Mundial 2026

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindó una conferencia de prensa en Ciudad de México en la que abordó algunos de los temas más sensibles que rodean a la máxima cita del fútbol. Desde la polémica situación de Irán y las restricciones impuestas por Estados Unidos hasta los récords económicos del torneo y los candidatos al título, el dirigente suizo dejó definiciones que rápidamente recorrieron el mundo.

Con el Estadio Azteca como escenario de fondo, donde este jueves se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, Infantino defendió la presencia de la selección iraní en la Copa del Mundo, celebró el éxito comercial del nuevo formato de 48 equipos y se permitió un momento de emoción al recordar a Diego Armando Maradona y el histórico Mundial de 1986.

La defensa de Irán en medio de la tensión política

Uno de los temas que más atención generó durante la conferencia fue la situación de la selección de Irán. En los días previos al inicio del torneo, la participación del combinado asiático estuvo envuelta en incertidumbre luego de que las autoridades estadounidenses aprobaran las visas de los futbolistas, pero rechazaran el ingreso de integrantes de la dirigencia y parte del cuerpo técnico por motivos vinculados a la seguridad nacional.

Consultado sobre la controversia, Infantino fue categórico y defendió la presencia de Irán en la competencia.

"Lo de Irán nada tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con los países anfitriones. Me da mucho gusto que estén acá. Yo les prometí que vendrían. Si yo los tenía que traer, lo haría", afirmó.

El máximo dirigente del fútbol mundial destacó además las gestiones realizadas para garantizar que los jugadores pudieran disputar el torneo y remarcó que el espíritu del deporte debe estar por encima de las diferencias políticas.

"Irán siempre quiso jugar este Mundial y eso es lo importante. El fútbol debe unir a las personas", agregó.

La selección iraní debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles.

Récord de entradas vendidas y éxito del nuevo formato

Más allá de las cuestiones geopolíticas, Infantino aprovechó la ocasión para destacar los números que ya convierten al Mundial 2026 en un evento histórico incluso antes de que se dispute el primer partido.

Según informó, la FIFA ya comercializó más de seis millones de entradas para los encuentros que se jugarán en Estados Unidos, México y Canadá.

La cifra representa un récord absoluto para una Copa del Mundo y refuerza la apuesta de la entidad por el nuevo formato de 48 selecciones participantes.

Además, explicó que todavía se mantiene un importante remanente de tickets reservado para las fases eliminatorias, donde se espera una demanda aún mayor.

El presidente también celebró el reciente acuerdo alcanzado con FIFPRO para regular aspectos vinculados al mercado internacional de transferencias, una industria que actualmente mueve alrededor de 7.000 millones de dólares por año.

El recuerdo de Maradona y la magia del Estadio Azteca

En un momento más distendido de la conferencia, Infantino se dejó llevar por la historia y recordó uno de los capítulos más emblemáticos del fútbol mundial.

Sentado a pocos metros del césped del Estadio Azteca, escenario de las hazañas de Diego Armando Maradona en México 1986, el dirigente destacó la mística única que rodea al estadio más emblemático del continente.

"El recuerdo de este estadio es único. El Azteca tiene magia", señaló.

Luego evocó el inolvidable recorrido de la Selección Argentina hacia la conquista de su segundo título mundial.

"El Mundial de 1986, con Diego, fue una emoción única. Todos recordamos el famoso 'ta ta ta' de aquel gol histórico y también la final frente a Alemania", expresó, en referencia al relato inmortalizado por Víctor Hugo Morales durante el recordado tanto ante Inglaterra.

El Azteca volverá a quedar grabado en la historia al convertirse en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido sede de los encuentros iniciales de 1970, 1986 y ahora 2026.

Argentina, entre los máximos candidatos al título

Sobre el final de la conferencia, Infantino fue consultado sobre los equipos con mayores posibilidades de quedarse con el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York.

Si bien evitó señalar a un único favorito, el presidente de la FIFA incluyó a la Selección Argentina dentro del grupo de candidatos más fuertes para conquistar el campeonato.

Según su análisis, las selecciones con mayores aspiraciones son:

Argentina

España

Francia

Inglaterra

Alemania

Ecuador

Colombia

Marruecos

Senegal

Noruega

La presencia de la Albiceleste en esa lista no sorprende. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como campeón defensor tras la consagración obtenida en Qatar 2022 y mantiene una base consolidada que lo ubica nuevamente entre los principales aspirantes.

El desafío físico de un Mundial sin precedentes

Más allá de los nombres propios, Infantino consideró que las condiciones particulares del Mundial 2026 podrían jugar un papel determinante en el rendimiento de las selecciones.

Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo se desarrollará simultáneamente en tres países, con largas distancias entre sedes, distintos husos horarios y una amplia variedad de condiciones climáticas.

"Tres países, estadios abiertos y cerrados, ocho partidos para llegar al título, distintos climas... Hay muchos factores que condicionarán lo que pase", explicó.

En ese sentido, el dirigente anticipó que la capacidad de adaptación física y logística será tan importante como la calidad futbolística para aquellos equipos que aspiren a llegar hasta las últimas instancias.

Con el Mundial a punto de comenzar, las palabras de Infantino dejaron en claro que la edición 2026 promete ser una de las más desafiantes, innovadoras y globales de toda la historia del fútbol.