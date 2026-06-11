La ciudad del primer desafío de Argentina: cuánto cuesta vivir en Kansas City en 2026

La cuenta regresiva llegó a su fin. El Mundial 2026 comienza este jueves y miles de argentinos ya emprendieron viaje hacia Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Entre las ciudades que concentrarán una importante presencia albiceleste aparece Kansas City, la sede elegida para el debut del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia el próximo 16 de junio.

Para quienes planean viajar y seguir de cerca a la Scaloneta, uno de los principales interrogantes pasa por el presupuesto. ¿Cuánto cuesta alojarse, comer y moverse en la ciudad estadounidense durante la Copa del Mundo?

La respuesta puede sorprender a más de uno: Kansas City figura entre las sedes mundialistas más accesibles de Estados Unidos y presenta costos considerablemente inferiores a los de destinos como Nueva York, Los Ángeles o Miami.

Una de las ciudades más económicas entre las sedes del Mundial

Ubicada entre los estados de Missouri y Kansas, Kansas City fue seleccionada como una de las anfitrionas de la Copa del Mundo y recibirá varios encuentros del torneo.

Según distintos relevamientos económicos, el costo de vida local es 11,1% más bajo que el promedio nacional estadounidense, mientras que los gastos vinculados a la vivienda son aproximadamente 14,7% inferiores a los del resto del país.

Las estimaciones más recientes indican que una persona sola necesita alrededor de USD 2.955 mensuales para cubrir sus gastos habituales, mientras que una familia de cuatro integrantes requiere cerca de USD 5.591 por mes.

Además, especialistas en economía doméstica calculan que un adulto sin hijos debería percibir ingresos cercanos a USD 70.000 anuales para mantener un nivel de vida cómodo en la ciudad.

Cuánto cuesta alojarse en Kansas City durante el Mundial

El alojamiento suele representar el gasto más importante para cualquier viajero, especialmente durante eventos internacionales como una Copa del Mundo.

Los hoteles en la región presentan tarifas que varían según la ubicación, la categoría y la cercanía con los principales atractivos turísticos y deportivos.

Actualmente, los valores oscilan entre USD 54 y USD 170 por noche, con un promedio cercano a los USD 79 diarios, una cifra relativamente baja para estándares estadounidenses.

Para quienes evalúan alquilar departamentos temporarios o permanecer más tiempo en la ciudad, los costos también resultan más accesibles que en otras grandes urbes del país.

Un departamento amoblado de aproximadamente 85 metros cuadrados puede costar:

USD 2.114 mensuales en las zonas más cotizadas.

USD 1.942 mensuales en barrios de valor medio.

Por su parte, un estudio amoblado de 45 metros cuadrados ronda entre:

USD 1.148 mensuales .

USD 1.580 mensuales, dependiendo de la ubicación.

A esto se suman los gastos de servicios básicos, que para dos personas representan alrededor de USD 318 mensuales, mientras que una conexión de internet residencial cuesta cerca de USD 59 por mes.

Cuánto cuesta comer en Kansas City

La gastronomía es otro aspecto clave para quienes viajarán a seguir a la Selección.

Kansas City es reconocida por su tradición culinaria, especialmente por sus famosos restaurantes de barbacoa, aunque también ofrece una amplia variedad de opciones para todos los presupuestos.

Entre los precios promedio relevados para junio de 2026 se encuentran:

Menú ejecutivo con bebida: USD 18

Combo de comida rápida: USD 12

Cena para dos personas en restaurante de barrio: USD 58

Cena para dos en restaurante italiano con vino y postre: USD 87

Capuccino: USD 6

Cerveza de medio litro en un bar: USD 6

Estos valores muestran que la ciudad mantiene costos moderados en comparación con otros destinos turísticos estadounidenses.

Los precios en los supermercados

Para quienes prefieran cocinar o reducir gastos durante su estadía, los supermercados también presentan valores relativamente accesibles.

Algunos productos básicos registran los siguientes precios:

Docena de huevos: USD 3,93

Litro de leche: USD 1,15

Kilo de tomates: USD 5,70

Kilo de manzanas: USD 4,37

500 gramos de pechuga de pollo: USD 8

Pan para dos personas por día: USD 3,53

Botella de vino de gama media: USD 20

Transporte: una ventaja para los hinchas

Otro aspecto favorable para quienes visitarán Kansas City durante el Mundial es el costo de la movilidad.

Los estudios de mercado muestran que el transporte resulta aproximadamente 12,2% más económico que el promedio de Estados Unidos.

Entre los principales valores se destacan:

Abono mensual de transporte público: USD 53

Viaje en taxi de ocho kilómetros: USD 20

Litro de combustible: USD 0,90

Estas cifras convierten a la ciudad en una alternativa más amigable para los viajeros que planean recorrer diferentes puntos turísticos o trasladarse hacia los estadios.

Una sede más accesible que Nueva York, Miami o Los Ángeles

Mientras muchas de las ciudades elegidas para el Mundial 2026 se caracterizan por sus elevados costos de alojamiento y consumo, Kansas City aparece como una excepción dentro del calendario mundialista.

Su combinación de precios moderados, buena infraestructura, oferta hotelera y costos de movilidad relativamente bajos la posicionan como una de las sedes más convenientes para los hinchas argentinos que sueñan con acompañar a la Scaloneta desde el primer partido.

Con el debut frente a Argelia cada vez más cerca, la ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos albicelestes que buscarán convertir las tribunas en una extensión de la pasión que suele sentirse en cada rincón de Argentina.