Santa Fe simplifica la apertura de negocios: habilitaciones más rápidas, digitales y con menos trámites

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha el próximo 18 de junio una nueva Ordenanza de Habilitación de Negocios que busca facilitar la apertura de comercios, reducir la burocracia y modernizar los procedimientos administrativos vinculados a la actividad económica local.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, apunta a brindar mayores facilidades a emprendedores, comerciantes e inversores, con el objetivo de generar un entorno más favorable para el desarrollo productivo y la creación de empleo.

Desde el municipio destacaron que la nueva normativa procura agilizar procesos sin descuidar los controles necesarios en materia de seguridad y funcionamiento de los establecimientos.

Beneficios para pequeños comercios

Uno de los cambios más significativos alcanzará a los locales comerciales de hasta 200 metros cuadrados, entre ellos kioscos, despensas, almacenes, verdulerías y otros negocios de cercanía.

Con la entrada en vigencia de la ordenanza, aquellos emprendimientos que cuenten con la correspondiente certificación de seguridad alimentaria ya no estarán obligados a presentar planos de edificación para obtener la habilitación municipal.

La medida busca eliminar uno de los requisitos que históricamente generaba mayores costos y demoras para quienes iniciaban una actividad comercial.

Como consecuencia de esta simplificación, más de una veintena de comercios quedarán habilitados automáticamente apenas la normativa comience a regir, permitiendo una rápida puesta en marcha de sus actividades.

Mayor previsibilidad para locales medianos

La reforma también contempla cambios para los establecimientos comerciales que poseen superficies de entre 200 y 1.000 metros cuadrados.

Hasta ahora, muchos de estos negocios dependían de habilitaciones temporarias con vencimientos anuales, lo que obligaba a renovar constantemente la documentación.

Con el nuevo esquema podrán acceder a permisos con vigencia de hasta diez años, incluso en aquellos casos donde aún no se haya completado el final de obra, mediante el pago de una sobretasa vinculada al Derecho de Registro e Inspección (DReI).

La modificación busca otorgar mayor estabilidad y previsibilidad a los comerciantes para planificar inversiones y desarrollar sus actividades a largo plazo.

Sistema completamente digital

Otro de los ejes centrales de la ordenanza es la digitalización integral de los trámites.

A partir de junio, las gestiones vinculadas a habilitaciones comerciales podrán realizarse de manera virtual, evitando la necesidad de concurrir personalmente a dependencias municipales y reduciendo significativamente los tiempos administrativos.

La plataforma permitirá efectuar no solo habilitaciones iniciales, sino también cambios de titularidad, modificaciones societarias, transferencias de fondos de comercio y otros procedimientos relacionados con la actividad comercial.

La modernización representa un avance importante para un sistema que registra alrededor de un centenar de trámites de este tipo cada año en la ciudad.

Normativa adaptada a las nuevas dinámicas comerciales

Desde el municipio remarcaron que la actualización responde a los cambios que experimentó el comercio en los últimos años y a la necesidad de adecuar las regulaciones a una realidad económica en permanente transformación.

La elaboración de la ordenanza contó con el aporte de entidades representativas del sector privado, que participaron en distintas instancias de consulta para identificar obstáculos y proponer mejoras.

Entre las novedades también se incorpora la posibilidad de que grandes superficies comerciales puedan subdividirse para albergar diferentes actividades económicas dentro de un mismo espacio, favoreciendo una utilización más eficiente de los inmuebles y reduciendo requisitos administrativos innecesarios.

Con estas modificaciones, el gobierno local apuesta a generar condiciones más ágiles y modernas para el desarrollo de nuevos emprendimientos, promoviendo la inversión y fortaleciendo la actividad económica en la capital provincial.