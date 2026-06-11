Macri respaldó el ajuste de Milei, pero advirtió que el equilibrio fiscal “es de mala calidad”

Mauricio Macri respaldó el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno

El ex presidente afirmó que el ajuste actual “es de mala calidad”

Pidió avanzar hacia reformas orientadas al crecimiento y la infraestructura

Defendió la obra pública y rechazó asociarla automáticamente con corrupción

También reclamó mayor seguridad jurídica para atraer inversiones

Macri volvió a marcar diferencias políticas y económicas con Javier Milei

Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei durante su participación en la 71ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), donde reconoció algunos avances económicos de la actual administración, aunque cuestionó la falta de inversión en infraestructura y reclamó avanzar hacia reformas más profundas para impulsar el crecimiento.

El ex presidente expuso en el predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, ante empresarios y referentes del sector de la construcción. Allí destacó que el Gobierno logró alcanzar el equilibrio fiscal en un período breve, pero consideró que el ajuste aplicado presenta limitaciones estructurales que podrían afectar el desarrollo económico en el mediano plazo.

“El Gobierno ha logrado algo muy importante en muy poco tiempo que es tener equilibrio fiscal. Pero es de mala calidad, porque no se puede invertir”, sostuvo el titular del PRO durante su discurso.

Macri señaló que el ordenamiento de las cuentas públicas representa una condición necesaria para estabilizar la economía, aunque advirtió que esa etapa debe complementarse con un proceso de crecimiento sostenido basado en inversiones y desarrollo de infraestructura.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una “reforma de segundo orden”, orientada a mejorar las condiciones de competitividad y generar previsibilidad para el sector privado.

“Hay que ir a una reforma de segundo orden, es el paso que sigue. Necesitamos crecer y por eso necesitamos infraestructura”, afirmó el ex mandatario.

A lo largo de su exposición, Macri evitó confrontar de manera directa con Javier Milei, pero volvió a introducir matices respecto del rumbo económico y político de la actual administración. Al mismo tiempo, dejó en claro su respaldo al ajuste fiscal y a la necesidad de evitar políticas expansivas que, según planteó, podrían derivar nuevamente en desequilibrios macroeconómicos.

“Sin volver atrás porque no hay lugar para el populismo destructor, pero necesitamos ir hacia adelante para construir lo que hace falta”, expresó.

Uno de los principales ejes de su intervención estuvo centrado en el rol de la infraestructura como motor del crecimiento económico. Macri defendió la inversión en obra pública y cuestionó las visiones que asocian automáticamente ese tipo de proyectos con corrupción estatal.

“La infraestructura no es solo obra pública, es libertades y garantías”, afirmó. Además, sostuvo que durante su gestión presidencial no existieron denuncias vinculadas con irregularidades en las obras desarrolladas por el Estado nacional.

“La construcción o la obra pública no es sinónimo de corrupción. En nuestro gobierno no hubo una sola denuncia de corrupción en las obras”, aseguró ante empresarios del sector.

El ex presidente también dedicó parte de su discurso a la necesidad de fortalecer las instituciones y generar mayor confianza para atraer inversiones de largo plazo. Según explicó, la Argentina todavía enfrenta dificultades para captar grandes proyectos debido a la falta de previsibilidad y seguridad jurídica.

“Las inversiones grandes no terminan de llegar porque no hay confianza”, advirtió.

En ese contexto, insistió en la importancia de consolidar una Justicia independiente y estable, capaz de ofrecer garantías a inversores nacionales e internacionales. Para Macri, el funcionamiento institucional continúa siendo uno de los principales desafíos pendientes para el país.

“Lo más importante es la Justicia, que hace respetar la Constitución y da garantías para que lleguen inversiones”, sostuvo.

El titular del PRO también se refirió a la política económica y comercial del Gobierno nacional. Allí reclamó avanzar con la eliminación de restricciones que todavía afectan a las empresas y condicionan el funcionamiento de distintos sectores productivos.

“Tenemos que ser serios y previsibles”, señaló, antes de pedir el levantamiento del cepo cambiario para compañías y la eliminación de retenciones.

Las declaraciones de Macri volvieron a reflejar la compleja relación política entre el PRO y La Libertad Avanza. Aunque ambos espacios mantienen coincidencias en materia económica y comparten críticas al kirchnerismo, el ex presidente continúa diferenciándose en aspectos vinculados a institucionalidad, inversión pública y desarrollo productivo.

En medio de un escenario económico todavía marcado por el ajuste y la desaceleración de la actividad, el mensaje del líder del PRO buscó posicionarse como un respaldo parcial a la gestión de Milei, aunque acompañado de advertencias sobre la necesidad de construir una etapa orientada al crecimiento y la inversión.